ثقافة شمال سيناء تشارك في عروض المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بالإسماعيلية

شاركت ثقافة شمال سيناء في عروض المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح المقام على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، ويستمر حتى 31 مارس، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وبرئاسة الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

بحر التواه

وقدم فرع ثقافة شمال سيناء، عرضا مسرحيا باسم "بحر التواه" لفرع ثقافة شمال سيناء، تأليف جلال عابدين، وإخراج حسن عبد العزيز، وبطولة مؤمن محمد، ومحمد عبد الله، وحسن محمد، وفرح فضل، وعبد الحميد أيمن، وأحمد حافظ، وكل من عبده عبيد عازف ناي، ومحمد حلمي عازف دف، وغناء هناء محمد، ومنشد حسن عبد العزيز، وتدور أحداث العرض المسرحي حول أسطورة شعبية تحكي عن الصراعات الدائمة بين جبهتي الخير والشر.

حضر المهرجان، أعضاء لجنة تقييم العروض التي تضم كلا من المخرج إبراهيم المهدي، والكاتب والناقد أحمد زيدان، ومهندس الديكور الفنان أحمد نور الدين، وعضو لجنة الرقابة على المصنفات إيمان سلامة.

