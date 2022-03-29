الأوقاف: إقامة صلاة التراويح بنفس ضوابط وإجراءات العام الماضي ضد كورونا

قال هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن صلاة التراويح لهذا العام ستكون بنفس الضوابط والإجراءات التى تم اتخاذها العام الماضى.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على فضائية الأولى المصرية: “ما زلنا ملتزمين بالضوابط الاحترازية تجنباً للعدوى بفيروس كورونا”.

وأشار رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إلى أن الفتوى الدينية فى هذا الأمر تتبع أهل الصحة، لذلك لا بد من الالتزام والخوف على النفس.

وتابع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: “إننا ملتزمين أثناء صلاة التراويح وجميع الصلوات الأخرى بارتداء الكمامة، وترك مسافة بين المصلين حفاظاً على النفس البشرية”.