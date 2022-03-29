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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الوزير يبحث مع نظيره التونسي تسيير خطوط ملاحية بحرية بين مصر وتونس

وزير النقل
وزير النقل

التقى المهندس كامل الوزير- وزير النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس  نظيره التونسي ربيع المجيدي لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وذلك بحضور قيادات الوزارتين.

في بداية الاجتماع  أكد وزير النقل المصري عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين وأن وزارة النقل المصرية تدعم  التعاون وتبادل الخبرات في شتى مجالات النقل مع الجانب التونسي  بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين وهو  ما أكد عليه وزير النقل التونسي الذي أشار إلى  رغبة الجانب التونسي في التعاون بين الجانبين في كافة قطاعات النقل ومنها  السكك الحديدية والموانئ البحرية والنقل البري والمناطق اللوجيستية.

ثم استعرض الجانبان مقترحات التعاون فى مجال النقل البحرى المشترك من حيث تسيير خطوط ملاحية بحرية بين مصر وتونس أو بين مصر والدول الأوروبية مرورا بتونس وكذلك تشجيع التعاون بين الشركات الملاحية بالبلدين  لتقديم خدمات شحن و الخدمات اللوجستية بين موانئهما  وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة  بين الجانبين في هذا المجال بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مجال السلامة البحرية وتطبيق الاتفاقيات الدولية والاعتراف بالشهادات المتبادلة و التعاون في مجال التدريب والتعليم البحري، وبحث سبل تعزيزه وتطويره من خلال المؤسسات المعنية بالبلدين مثل معهد تدريب الموانئ بالإسكندرية و معهد التدريب البحري بتونس وكذا التعاون في وضع إليه بين الإدارات البحرية  المعنية بالنقل البحري بين البلدين لتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتشغيل المحطات المينائية  المختصة في الحاويات وبضائع  الصب وحركه المسافرين والرحلات البحرية السياحية.

ثم استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك  في قطاع النقل البري حيث أشار وزير  النقل المصري إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزاره النقل للربط مع دول الجوار والدول العربية؛ حيث يوجد ربط بري بين مصر والأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربي وكذا يوجد  ربط بين مصر والسودان عن طريقه المنافذ الحدودية مثل أرقين وقسطل  والربط البري مع ليبيا عن طريق منفذ السلوم البري الجاري تطويره.

وتباحث الجانبان في التعاون المشترك في قطاع النقل السككي، وتم التأكيد على ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون التي تم  توقيعها بين الجانبين عام 2005 وخاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل التونسية لزيادة شبكة السكك الحديدية و رغبتها في تبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير أن كافة إمكانات وزارة النقل ستخدم التعاون المشترك لافتا الى تنفيذ خطة شاملة  لتحديث الـ10,000 كيلو متر سكة الحالية  وإضافة 2000 كيلومتر سكة من خلال إنشاء شبكه القطارات الكهربائية السريعة.

كما تم مناقشة التعاون في مجال المواد الجافة والمناطق اللوجيستية بين الجانبين و ضرورة التعاون المشترك وتبادل الخبرات حيث أكد وزير النقل المصري ترحيبه بالتعاون في هذا المجال الهام؛ مشيراً إلى أنه جار تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف والذي قارب على الانتهاء؛ لافتا إلى أهمية الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الكبيرة  في المساهمة في زيادة حركة التداول في الموانئ البحرية، و زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ البحرية.

وتم الاتفاق على  تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة  التعاون في مختلف قطاعات النقل بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.

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