عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية: تخصيص 3 مستشفيات للكشف عن العيوب الخلقية لقلب الأطفال

صدى البلد

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة للكشف عن العيوب الخلقية بالقلب لحديثي الولادة، وذلك بعدد من منشآتها الصحية، وذلك بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية».

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن المبادرة تستهدف الكشف على الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم وحتى عمر 28 يوم من الولادة، وذلك داخل 3 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتشمل مستشفيات «النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، إيزيس التخصصي بمحافظة الأقصر، مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية».

وأضافت أنه يتم خلال المبادرة استخدام أحدث الأجهزة الطبية للكشف على الأطفال حديثي الولادة، وذلك تلبية لاحتياجات فحص أمراض القلب الخلقية الحرجة للأطفال حديثي الولادة، حيث إن اكتشاف تلك الأمراض في وقت مبكر يسهم في علاجها وتلافي مضاعفاتها، ومن ثم تحسين صحة الأطفال، وتماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بصحة النشء من أجيال مصر المستقبلية.
  
ودعت الهيئة، جميع المواطنين من قاطني المحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، إلى التوجه للكشف على الأطفال حديثي الولادة من سن يوم وحتى 28 يوما من الولادة، داخل مستشفيات «النصر التخصصي ببورسعيد، وإيزيس التخصصي بالأقصر، ومجمع الإسماعيلية الطبي»، وذلك لأن الاكتشاف المبكر لعيوب القلب خطوة هامة للحفاظ على أطفال أصحاء، فيما يسرع اكتشاف الإصابة من التدخل الطبي السريع أو الشفاء التام.

التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الهيئة العامة للرعاية الصحية التامين الصحي الشامل الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

مشاهدة مباراة مصر والسنغال.. التشكيل المتوقع و10 قنوات ناقلة و5 معلقين عرب

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

قرار جمهوري بإحالة مسئول بالمركزي للمحاسبات إلى المعاش

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29- 3- 2022

موضوعات متعلقة

وفد الكلية الملكية للأطباء: سعداء بالتحول الجذري في المنظومة الصحية بمصر

السبكي: 5% من معايير تقييم مراكز طب الأسرة على معدلات انتظار المرضى

الصحة: التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مجال إنتاج اللقاحات

الصحة: تدريب 90 فردا على خطة البروتوكول العلاجي للتعامل مع مرضى الإيدز

دعما لمنتخبنا الوطني.. الصحة: 7 مكاتب لخدمة المشجعين المتوجهين للسنغال

خالد عبد الغفار: توفير أدوية علاج سرطان الكبد بـ22 مركزا كمرحلة أولى

وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة يتفقد مستشفى هليوبوليس

الصحة تطلق الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

ترشيحاتنا

تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة .. شاهد

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

أدعية مستحبة قبل الإفطار في رمضان.. تقضي الحوائج رددها واغتنم الفرصة

سبورت : محمد صلاح في برشلونة بنسبة 60 %

التلفزيون الأوكراني: محادثات كييف وموسكو بدأت في تركيا دون مصافحة

وزير الدفاع الروسي يعلن تدمير سلاح القوات الجوية في أوكرانيا بالكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن في ورطة.. الرئيس الأمريكي يغش الإجابات حول الحرب من ورقة

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

نشرة المنوعات.. صرخة مومياء.. البحرين تنتصر للحجاب.. وعصفور يعشش في شعر امرأة لمدة أشهر

فيديو

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ