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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح معرض «الجامعة معاك.. في حب مصر» للمنتجات الزراعية والبيئية في العريش

افتتاح معرض الجامعة
افتتاح معرض "الجامعة معاك.. في حب مصر"

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، يرافقه المهندس سليمان العماري، رئيس جهاز المشروعات بالمحافظة، معرض  المنتجات الزراعية والبيئية في إطار مبادرة "الجامعة معاك.. في حب مصر"، والذي يستمر  طوال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين جامع، المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بوزارة التجارة والصناعة، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال رئيس جامعة العريش، إن مبادرة "الجامعة معاك.. في حب مصر" هي أولى المبادرات التي تنفذها الجامعة، وتهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطن السيناوي، تأكيدًا على الدور الحيوي بين الجامعة وشركاء المجتمع من المواطنين على مستوى شمال سيناء.

 

تحسين نوعية الحياة

وأضاف أن هذه المبادرة ضمن خطة الجامعة في إطار التواصل المستمر بين الجامعة وبين المجتمع  لتحسين نوعية الحياة بهذه المناطق، حيث تدعم المبادرة الأسر الأكثر احتياجًا، كما أنها تأتي لدعم جهود الدولة وما تبذله من مبادرات في هذه الفترة التي تتطلب تعاون وتكاتف جميع المصريين، حيث  يضم منتجات كليات الجامعة المختلفة مثل منتجات كلية العلوم الزراعية البيئية من الخضر والفاكهة والإنتاج الحيواني من الأسماك والبيض والسمان والأرانب، والبيع سيكون بسعر التكلفة وبجودة عالية.

وأوضح أن المعرض يضم أيضا منتجات كلية الاقتصاد المنزلي، من خلال منتجاتها من الملابس والمنسوجات ومستلزمات الأطفال، ومشغولات هاند ميد لديكورات المنزل، ومشغولات الصناعات الجلدية، ومشغولات هاند ميد صناعات جلدية من الملابس ومكملات الملابس، ومشغولات هاند ميد من الكروشيه  ومكملات الملابس إكسسوارات، وملابس خروج سويت شرت حريمي، وملابس منزلية للنساء، وخداديات للديكور، بالإضافة إلى منتجات التغذية وعلوم الأطعمة سواء الحلويات والمخبوزات أو الكعك والبسكويت الخاص بعيد الفطر المبارك، وعرضها بأسعار التكلفة في السوق تنفيذًا للدور المجتمعي والتنموي لجامعة العريش.
 

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