إير كايرو وStar Aviation يعلنان عن أول نظام مصري لحجوزات التذاكر

أعلنت شركة نيو ستار افيشين New Star Aviation، بالتعاون مع شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، عن إطلاق أول نظام مصري للحجز الإلكتروني لتذاكر الطيران يعرف بنظام N DC، لتوفير أفضل العروض والحجوزات المتاحة للعملاء المسافرين على شركات الطيران، بأسعار أفضل من أنظمة الحجز العالمية التقليدية.

وأوضح سيف بهجت، الرئيس التنفيذي لشركة New Star aviation، خلال حفل الاطلاق الذي أقيم بالقاهرة، لإطلاق نظام الحجز المصري الجديد NDC، أن النظام الجديد يتميز سهولة حجز تذاكر الطيران للمسافر في 3 خطوات؛ مشيرا إلى أن أغلب حجوزات الطيران في العالم تتم من خلال الراكب مباشرة أون لاين، بينما في مصر يحتاج المسافر إلى شركة السياحة كنوع من الثقة ولضمان حقه في استرجاع أمواله إذا رغب في لك.

وأوضح سيف بهجت، أن نظام NDC يتيح لشركات السياحة التعامل مباشرة مع شركة الطيران، وكذلك الحصول علي خصومات وعروض ترويجية بخلاف نظم الحجز التقليدية الحالية المعروفة.

وأشار رئيس شركة New Star aviation ، أن النظام الجديد يتيح لشركة السياحة عرض جميع شركات الطيران العالمية التي تسيير الرحلة التي يريدها، في حين أنه يوفر كل الضمانات الكاملة للعملاء المسافرين؛ حيث أنه تم إنشاؤه تحت إشراف واعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا.

وبدأت ايركايرو وهي أحدي شركات الطيران التابعة لمصر للطيران في تطبيق النظام منذ العام الماضي، وبلغت نسبة الحجوزات التي تتم من خلاله 20%.

وأبدى صلاح قدري، رئيس القطاع التجاري لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أن الشركة بدأت في تطبيق النظام منذ العام الماضي، وبلغت نسبة الحجوزات التي تتم من خلاله 20% العام الماضي.

وتوقع رئيس القطاع التجاري في اير كايرو، أن ترتفع الحجوزات من خلاله إلى 50% خلال العام الجاري، مؤكدا أن النظام مؤمن أكثر من الطرق التقليدية، وأنه يتيح عروض حجوزات كبيرة أمام المسافرين.

وأشار ، أن من مميزات النظام أنه يحول شركة السياحة من مجرد وسيط لتوفير تذكرة إلى تاجر تجزئة بحيث تتمكن من عرض المميزات التي تقدمها كل شركة طيران الرحلة التي سيسافر لها سواء مميزات السعر أو عروض الأوزان التي تقدمها الشركات، مؤكدا أن سعر التذكرة سيكون أرخص من خلال النظام الجديد.

ويوفر النظام الجديد NDC والذي يعد أول نظام مصري لحجوزات تذاكر الطيران، عروض مختلفة أمام العملاء وفقا السعر الأرخص، نتيجة لاحول التعامل المباشر بين شركات الطيران والسياحة. وتعد شركة ايركايرو التابعة للطيران المدنى، هي أول شركة مصرية تتعاقد على هذا النظام لتوفير أفضل العروض وتسهيلات الحجوزات الجاذبة لعملائها في إطار خطتها التوسعية المستهدفة عقب تخطي أزمة كورونا، من خلال فتح نقاط جديدة وتحديث أسطولها الجوي.