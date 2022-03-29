بالتعاون بين معلومات الوزراء وطوارئ الحاسبات.. مناورة لمحاكاة بعض سيناريوهات الهجمات السيبرانية

نفذ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، مناورة سيبرانية على مدار يومي 29،28 مارس الجاري.

وشارك في المناورة وزارات (الطيران المدني، الموارد المائية والري، الصحة والسكان، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، المالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، الزراعة واستصلاح الأراضي، السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية)، بالإضافة إلى مركز معلومات مجلس الوزراء، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المحطات النووية.

وتأتي هذه المناورة اتساقاً مع اهتمام الدولة المصرية بمجال الأمن السيبراني وتأمين البيانات والمعلومات وذلك في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من اختراقات أمنية للبنية التحتية والشبكات والمعلومات نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وفي إطار الحرص المستمر على قياس مدى الجاهزية والاستجابة لمواجهة الهجمات السيبرانية على المستوى الوطني، والتصدي لمختلف الهجمات الإلكترونية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وتهدف المناورة لمحاكاة بعض سيناريوهات الهجمات السيبرانية لتعزيز التواصل والمشاركة في قياس مدى الاستجابة والجاهزية لمواجهة الحوادث السيبرانية على المستوى الوطني، ويستهدف التدريب تنفيذ المناورات السيبرانية بمشاركة عدد 28 جهة على مرحلتين على مستوى الوزارات والجهات الحكومية.

وجاءت استجابة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للمشاركة في تنفيذ المناورة السيبرانية في إطار رئاسة المركز للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016، والتي تولي اهتماماً كبيراً بالتدريب والتوعية ومتابعة الخطط التنفيذية للجهات المختلفة في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

ويقوم قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالدور التنسيقي مع الجهات المستهدفة بالمناورة، وتحديد فرق عمل الاستجابة للهجمات السيبرانية بكل جهة، والتواصل مع الجهات الوطنية لتحديد توقيت ومستوى التدريب، وأن تكون غرفة العمليات المركزية هي الغرفة الرئيسية لإدارة فعاليات المناورة، وذلك عبر تطبيق (Microsoft teams).

وتولى المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG- CERT) مسئولية التدريب الفني للجهات المشاركة، وتوفير المنصات التفاعلية اللازمة للجهات المشاركة، وتقييم أدوارهم الفنية، ومتابعة تنفيذ الجهات المشاركة لأدوارها في السيناريو.

وبدأت فعاليات المناورة السيبرانية الوطنية الأولى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بهدف رفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي للهجمات السيبرانية.

وتناولت المناورة الأولى، التي عقدت عن بعد تماشيًا مع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس "كوفيد -19" آليات الإستجابة والدفاع من خلال محاكاة التهديدات السيبرانية التي تواجه المؤسسات والعمل على صدها، ومساعدة المؤسسات على فهم جاهزية دفاعاتها للتصدي للتهديدات السيبرانية التي قد تترصد بها.

وشملت مواضيع تقنية مثل هجمات تشويه المواقع (Website Defacement) وهجمات حجب الخدمة (DDoS) وهجمات فيروس الفدية (Ransomware) وهجمات التصيد الالكتروني (Phishing)، وتم عقد عروض تمهيدية قبل كل محاكاة سيبرانية وتقديم شرح وافي للخطوات اللازم اتباعها للتعامل مع هذة الأنواع من الحوادث السيبرانية، ثم تلاها ورشة عمل للتحديات الخاصة بالمناورة السيبرانية.

ويأتي هذا في إطار الرغبة في تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية في مجال الأمن السيبراني عبر تطوير قوى عاملة مهنية في القطاعات الحيوية الحرجة بالدولة، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية، وحلها والتعافي منها، من خلال التعاون وتداول المعلومات في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة.