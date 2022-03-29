الكهرباء: حجم الإنتاج يغطي كل الاحتياجات ولن يتم تخفيف الأحمال

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة استعدت منذ فترة طويلة لشهر رمضان، موضحًا أن هناك احتياطى محترم والإنتاج في مصر يغطي كل الاحتياجات، ولن يتم تخفيف الأحمال.

وأضاف حمزة في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المشروعات القومية أدت إلى استقرار التوزيع الكهربائي، وهناك بعض شركات التوزيع في حاجة إلى المزيد من العمل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الأعطال والمشكلات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن كل ذلك يتزامن مع شركات الصيانة، والتوزيع للتأكيد من مستوى الجاهزية، وفى نفس الوقت تجنباً للمشاكل.