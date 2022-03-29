الكهرباء: قدرات الطاقة المتجددة ستصل 10 آلاف ميجا العام المقبل

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التخطيط السليم في قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية حوّل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأضاف “حمزة”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على الأولى المصرية، أن الربط الكهربائي في حاجة إلى المزيد من احتياطيات الكهرباء، وهو ما حدث، وهناك مخطط واضح لاستراتيجية مزيج الطاقة حتى عام 2035 ويتم تحديثها، حتى تصل الطاقة المتجددة إلى 42%، وهذا الأمر وثيق الصلة بملف الربط الكهربي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن هناك اجتماعات متبادلة مع دول أوروبية بسبب اهتمام أوروبا بالحصول على الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه من المتوقع أن تصل قدرات الطاقة المتجددة في مصر العام المقبل إلى 10 آلاف ميجا.