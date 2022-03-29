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ديني

بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ومؤسسة "مودة" لتطوير مسجد السيدة عائشة

صدى البلد

وقعت وزارة الأوقاف اليوم "الثلاثاء"، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مودة" لتطوير مساجد آل البيت، وذلك في ضوء المبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2021م لتطوير مساجد آل البيت بشكل متكامل، وفي إطار التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للعمل على تطوير المساجد ، ومنها: مساجد آل البيت.

ويتضمن البروتوكول، الاتفاق على القيام بأعمال تطوير وترميم "مسجد السيدة عائشة (رضي الله عنها)" بالقاهرة داخليًّا وخارجيًّا، ورفع كفاءته وفقًا للمعايير الدولية التراثية ، من أجل المحافظة على رونق وبهاء هذا المسجد العريق، لكي يظل دائمًا منارة وواجهة مشرفة لكل المصريين والمسلمين والزائرين من جميع بقاع الأرض.

وحضر التوقيع الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، والمستشار سمير جاويد أمين عام مؤسسة مودة، والدكتور هشام سعيد المدير التنفيذي لمؤسسة مودة، ومحمد رشوان أمين صندوق مؤسسة مودة . 

ورحب وزير الأوقاف، خلال اللقاء، بالدكتور علي جمعة والوفد المرافق له، موضحًا أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني أثمر جهودًا مشرفة في خدمة بيوت الله (عز وجل) تليق بمكانة مصر العظيمة وبوزارة الأوقاف، وأن رسالة وزارة الأوقاف هي عمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ على قدسيتها ، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لنا جميعًا ، وفي سبيل تحقيق ذلك قدمت الوزارة كل التيسيرات المتاحة.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف نجحت في إحداث طفرة غير مسبوقة في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى حيث تم افتتاح 777 مسجدًا من 1 / 7 / 2022م حتى تاريخه، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد، ويقضي على افتراءات الجماعات المتطرفة ، فالأوقاف تبني وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب.

وفي كلمته وجه الدكتور علي جمعة، الشكر لوزير الأوقاف على ما تشهده الوزارة في عهده من تطور ملحوظ في خدمة الدعوة وعمارة بيوت الله (عز وجل)، وتيسير إجراءات التعامل مع المساجد وفتح الباب للجمعيات والمؤسسات المدنية الجادة للمشاركة في عمارة بيوت الله (عز وجل) إلى جانب جهود الدولة المصرية والوزارة في ذلك.

وأكد أن الجميع هدفهم واحد ألا وهو خدمة بيوت الله (عز وجل) ، وأن الجميع يسعى إلى تحقيق تطوير كل ما يحيط ببيوت الله (عز وجل) لتحقيق العطاء والتنمية والعمل والإنتاج .

وزارة الأوقاف تطوير مساجد آل البيت علي جمعة

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