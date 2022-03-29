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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الآداب بحلوان: اليوم الدراسي ينتهي الساعة الثالثة ونصف عصرا خلال رمضان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشفت كلية الاداب جامعة حلوان عن مواعيد وجداول المواعيد الخاصة بـ المحاضرات بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2021 - 2022، فى شهر رمضان المبارك.

وقال مسئول شئون الطلاب بالكلية، إنه تقرر أن تبدأ المحاضرات فى أيام شهر رمضان من الساعة 8 صباحا وتنتهى الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وأضاف أن الكلية خفضت زمن المحاضرة من ساعتين إلى ساعة ونصف الساعة، لتبدأ المحاضرة الأولى فى تمام الساعة 8 صباحا وتنتهى الساعة 9.30 صباحا، وتبدأ آخر محاضرة فى تمام الساعة الثانية ظهرا وتنتهى الساعة 3.30 عصرا.

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وأوضحت أن الكلية قامت بنشر التعديلات الجديدة على الجدول لجميع طلاب الكلية من الأقسام والفرق  المختلفة على صفحات الخاصة بالكلية.

تعديل مدة المحاضرات بإداب حلوان خلال شهر رمضان

ونوهت الكلية بأن هذه المواعيد يتم العمل بها خلال شهر رمضان فقط على أن يعود العمل بالمواعيد الفعلية التى تم تسكين  الجدول الدراسي عليها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

جامعة حلوان كلية الآداب جامعة حلوان رمضان المواعيد الخاصة بـ المحاضرات بالفصل الدراسي الثاني اخبار التعليم Jobs Education

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