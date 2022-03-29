جمال ياقوت: انتصرنا للمواطن بالتعديلات الجديدة في قانون الشهر العقاري

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إنه تم اليوم إقرار 16 نموذجا لتسجيل الملكية في الشهر العقاري، مؤكدا ان التعديلات على القانون القديم لم تحدث في أي دولة متقدمة أو دولة عربية .

وأضاف جمال ياقوت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية، «صدى البلد»،: مبروك لوزارة العدل والقيادة السياسية والشعب المصري لما حدث اليوم، من تعديل القانون بما يناسب العصر الحديث والجمهورية الحديثة، مشيرا الى ان المواطنين كانوا في الماضي يعزفون عن تسجيل عقاراتهم بسبب القانون القديم.



وأشار جمال ياقوت ان القيادة السياسية هي التي تبنت تعديل القانون، منوها أننا انتصرنا للمواطن بالتعديلات الجديدة في قانون الشهر العقاري.

ولفت جمال ياقوت، أن التسجيل العقاري لن يكون إلا في خطوة واحدة فقط، و30 يوما فقط حد اقصى لتسجيل العقار، موضحا أن الحد الأقصى للتسجيل 5700 كمصاريف.



قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن طلبات تسجيل العقارات تقدم يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي.

1- تقديم الطلب إلى المأمورية يدويًا، وسداد الرسوم والمصروفات واستلام إيصال برقم وارد.



2- خلال 24 ساعة، سترسل رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة أو عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

وتتضمن تلك الخطوة إرجاء البحث في الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه، ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه.

3- التوجه للمأمورية للتوقيع على المحرر والتصديق عليه.

4- إصدار المحرر المشهر واستلامه.