طاقة النواب": توصيل التيار الكهربائي لمحطات الرى بكفرالشيخ

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله طلب الإحاطة المقدم من النائب الوفدى باسم حجازى بحضور ممثلى وزارتى الكهرباء والرى.

أكد النائب الوفدى أن الأهالي من مزارعي قرى بطيطة و نصرة و الشيلان و الخادمية وأبو كلبوش بكفرالشيخ وقلين يتضررون من عدم

توصيل الكهرباء لمحطات الري المطور علي ترعة الجانبية الثالثة والرابعة اليمني لترعة الزاوية بمركز كفر الشيخ

واوصت اللجنه ممثلى الحكومة بتوصيل الكهرباء لمحطات الرى لخدمة المنظومة الزراعيه واعلن ممثلى الحكومة بأحقية المزارعين تقديم طلب التعاقد لتوصيل التيار الكهربائي بدءًا من الغد