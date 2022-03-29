اختفاء زوجة بقرية "محلة مسير" بالغربية إثر خلاف مع زوجها وحماتها

تعيش قرية محلة مسير التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، حالة من الحزن والقلق؛ لاختفاء زوجة (ربة منزل) إثر خلافات عائلية مع زوجها وحماتها، حيث تغيبت الزوجة عن بيتها منذ يوم 24 مارس الحالي، ولم تعد حتى الآن، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 2336 إداري لسنة 2022م .

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى بلاغًا من المواطن محمود خالد (مقيم بقرية محلة مسير – مركز قطور) يفيد بتغيب زوجته "ندى السيد علي طه" عن منزل الزوجية، منذ صباح يوم 24 مارس الحالي، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الزوجة وزوجها وحماتها، مشيرًا إلى أن زوجته هي ابنة خاله، وقد حدثت خلافات سابقة بينهما، إلا أنها هذه المرة غادرت منزل الزوجية في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس الماضي، ولم تعد حتى الآن. تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.