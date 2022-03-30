اليوم.. "شباب الجمهورية الجديدة إلى الاستثمار" محاضرة عامة لطلاب آثار عين شمس

تعقد كلية الآثار جامعة عين شمس، اليوم، الساعة 3 بقاعة 160، محاضرة عامة للطلاب بعنوان "شباب الجمهورية الجديدة من الآثار إلى الاستثمار" .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الدماطي،عميد كلية الآثار، وإشراف الدكتور. حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ تامر ثروت العسال، مدير إدارة رعاية الطلاب، وتنظيم اتحاد طلاب الكلية.

يحاضر فيها د. محمد ندا، المحاضر باكاديمية مصر العسكرية العليا، وهى الفاعلية التى تتزامن مع فاعليات مؤتمر جامعة عين شمس العاشر الذى يحمل عنوان"الجامعة وبناء الإنسان....نحو الجمهوريةالجديدة".

كما تنظم كلية الآثار جامعة عين شمس يوم الخميس 31 مارس 2022 جلسة في المؤتمر العلمي العاشر للجامعة تحت عنوان علم الآثار وآفاق التعاون الدولي ويدير الجلسة الدكتور فايزة هيكل استاذ الآثار المصرية القديمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتبدأ الجلسة بمحاضرة الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية ووزير الآثار السابق حول متحف قصر الزعفران وآفاق التعاون الدولي، يليها محاضرة الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار الأسبق والمشرف على قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية عن حفائر السيرابيوم بسقارة، بينما يحاضر الدكتور على عبد الحليم رئيس قسم الآثار المصرية القديمة عن معبد كوم امبو : الجديد في التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة كولون بألمانيا،.

وتختتم الجلسة بمحاضرة الدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن حفائر شيخ العرب همام والتعاون مابين جامعة عين شمس والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، جديراً بالذكر أن الجلسة سوف تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الحادية عشرة وذلك بمبني التدريب بكلية الطب قاعة 502