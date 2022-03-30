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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد السعودية|اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تعقد أعمالها في الأردن

صدى البلد

بحضور  وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الأردنية المشتركة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، انعقدت في الأردن يومي 28 -29 مارس ، أعمال اللجنة السعودية الأردنية المشتركة، وذلك في ظل التعاون المستمر بين البلدين في شتى المجالات.


وبحسب وكالة الانباء السعودية “واس” رحب الجانبان بحجم التبادل التجاري المتزايد بين المملكة والأردن من خلال إيجاد الحلول العملية التي تواجه القطاع الخاص في البلدين ، وحث أصحاب الأعمال على تبادل المعلومات التجارية بالسوقين السعودي والأردني ، وأكدت اللجنة المشتركة على التعاون في جميع المجالات المشتركة.


كما تم خلال الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة التي ستسهم في تحقيق أهداف اللجنة، وتبادل الخبرات والمعومات بين البلدين في مجالات السكك الحديدية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجمركي والشؤون البلدية والهندسية والمقاولات، و الشؤون الإسلامية والثقافية والإعلام، والتعليم، بالاضافة إلى الاستمرار في العمل على برنامج التعاون الموقع بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ومؤسسة التدريب المهني في الأردن.


‏‎وناقشت اللجنة المشتركة السعودية الأردنية التعاون في مجال السياحة والتراث الوطني بتبادل الخبرات في مجال السفن السياحية بتحفيز السياحة البينية للزوّار الدوليين بين البلدين.


‏‎ودعا الجانبان لإقامة مشاريع ذات قيمة مضافة مشتركة في البلدين لاستغلال الميزة التنافسية لكل دولة والاستفادة من المزايا والامتيازات الموجودة في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري.

اقتصاد السعودية التدريب المهنى السكك الحديدية التبادل التجاري السفن السياحية السعودية الاردن Finance Real Estate

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