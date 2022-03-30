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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمدة 30 يوما ..ريجيم صحي لانقاص الوزن في شهر رمضان

رجيم
رجيم

هل تبحثين عن  رجيم  صحي لانقاص الوزن في شهر رمضان ونسف الدهون  والتخلص من الوزن الزائد  بدون حميات قاسية.. إليك أسرع رجيم شهر يخلصك من الوزن الزائد بدون رجيمات قاسية طوال شهر رمضان ويصلح هذ الرجيم أكثر لمن يفوق وزنهم الـ 100 كيلوجرام

رجيم شهر رمضان 
 

الأسبوع الأول 

يصلح هذا الرجيم لمن يفوق أوزانهم المائة كيلو وهو يقوم على تناول الألياف والبروتين: 

 

الإفطار :


كوب ماء + تمرة
 

بعد الصلاة:


طبق شوربة خضار أو طبق سوتيه
 

+ سلطة خضار خضراء
+ شريحة لحم مشوى أو ربع فرخة مسلوقة أو شريحتين من فيليه السمك
 

بين الإفطار والسحور:
 

ثمرتين كيوى أو 3 شرائح من البطيخ أو تفاحتين
ثمرتين فاكهة
 

السحور:


كوب زبادي + ملعقة بذرة كتان+ ملعقة عسل

 

رجيم سريع


 الأسبوع الثاني 

تقوم خطة هذا الرجيم لمدة  10 أيام ويساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات من وزنك في الأسبوع  إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..
 

بمجرد سماع الآذان: طبق شوربة دافئة

بعد الصلاة:

 

ملعقتان من الأرز الأبيض مع صدر دجاجة مشوية
أو شريحتان من فيليه الدجاج المشوي + طبق من السلطة.
أو شريحتان من السمك المشوى + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق من الأرز
أو طبق من سلاطة التونة + طبق سلاطة خضراء + ربع رغيف بلدى
 

بين الإفطار والسحور 
 

ثمرة فاكهة

 

السحور ..
 

3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى + كوب زبادى
أوبيضة مسلوقة + ربع رغيف بلدى + كوب زبادى

 

رجيم صحي

 

الأسبوع الثالث


وجبة الافطار..

 

طبق صغير شوربة قليلة الدسم +ثلاث ملاعق أرز + ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة + طبق سلطة خضروات كبير

أو قطعتين من السمك المشوى أو ربع دجاجة مشوية منزوعة الدهن أو علبة تونة بدون زيت مع طبق سلطة خضراء من الخضراوات الورقية

بين الإفطار والسحور 

 سلطة فواكه

أو كوب زبادى طازج مع ملعقة عسل نحل .

رجيم صحي

 

الأسبوع الرابع 

 

إذا كنت تفضلين الرجيمات السريعة للتخلص من الوزن الزائد يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالى لحرق الدهون وهو يساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات في الأسبوع

الافطار 


١ كوب ماء + ٣ تمرات + كوب شوربه
بعد صلاه المغرب
 

لمدة 3 أيام ..شريحه لحم او ٣ كفته او ربع فرخه +طبق سلطه
 

لمدة 3 أيام  ..ربع دجاجة مسلوقة أومشوية أو قطعة لحم أو بفتيك مشوى أو ربع كيلو سمك مشوى طبق سلطة وطبق خضار سوتيه مع 5 ملاعق أرز مسلوق أى 5ملاعق مكرونة أو نص رغيف بلدى 

 

بعد الإفطار بساعتين :

 

قطعة كيك أو كنافة بحجم 5سم 

 

السحور :ثلث رغيف بلدى صغير مع 4ملاعق فول أو بيضة مسلوقة أو قطعة جبنة ويمكن استبدال السحور بكوب زبادى بالعسل أو كوب بليلة صغير بسكر الريجيم

 

انقاص الوزن رجيم شهر رمضان الوزن الزائد الرجيم الأسبوع الأول شهر رمضان health

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