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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية..

إذا كنت مولودًا في يوم 30 مارس اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل. ستحصل على دعم رئيسك في العمل في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه جيدًا

يمكن لرجال الأعمال التغلب على أي نوع من العقبات. اليوم يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة. من المرجح أن تظل الظروف مواتية في حياتك الشخصية. سوف تحصل على دعم من أفراد الأسرة. 

بمساعدة والدك ، ستتمكن اليوم من إكمال أي عمل غير مكتمل. يمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية. سيكون هناك انسجام أفضل في العلاقة مع زوجتك. يمكن لسلوك حبيبتك المحب أن يجعلك تشعر بأنك مميز. تجنب القلق كثيرا بشأن الصحة.

 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 30مارس فإن ذلك يعني 

نصيحة لمواليد 30 مارس

قدّمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد30مارس قائلة: ينصح بتجنب استخدام الكلمات الخاطئة في الغضب. يجب أن تحترم مشاعر من تحب. لا تتعجل في أمر المال ، خاصة أثناء إجراء المعاملات المالية ، يجب أن تتصرف بحكمة. إذا كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية ، فاستمر في تناول الأدوية بانتظام.

مولود ا في يوم 30 مارس نصيحة لمواليد 30 مارس حظك اليوم وتوقعات الأبراج Community مواليد 30 مارس

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