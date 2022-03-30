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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اليوم.. كلية العلوم جامعة الأزهر تختتم مؤتمرها الدولي عن التنمية المستدامة

كلية العلوم
كلية العلوم

تختتم اليوم، كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة مؤتمرها الدولي العلمي السنوي للعلوم الأساسية والتطبيقية، والذي يقام تحت عنوان:  "العلوم الحديثة والتنمية المستدامة" واستمر في الفترة من 28 إلى 30 من مارس الجاري بقاعة الفسطاط بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

صرحت بذلك الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية رئيس المؤتمر، مشيرة إلى أن المؤتمر  يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وقالت الدكتورة سامية الحسيني أبو فرحة، وكيل الكلية نائب رئيس المؤتمر: إن المؤتمر السنوي للكلية تناول أكثر من 100 بحث علمي تتمحور أغلبها حول إستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م من خلال  14 جلسة علمية على مدار أيام المؤتمر، وعدد 24 بوسترًا علميًّا يتضمن جميع المجالات العلمية التي تهدف إلى النهوض والارتقاء بالبيئة والحفاظ عليها في شتى المجالات. 
 

وأوضحت الدكتورة فاطمة عبد الرحمن، مقرر عام المؤتمر، أنه أقيم على هامش المؤتمر السنوي للكلية عديد من ورش العمل في مختلف المجالات العلمية، إضافة إلى ملتقى توظيفي للطالبات بالتعاون مع عديد من الوزارات والشركات العاملة في المجالات ذات الصلة بمخرجات كلية العلوم، كما أوضحت أن المؤتمر  يشارك به عديد من العلماء من مختلف دول العالم من: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا، والمكسيك، إضافة إلى المشاركين من الدول العربية، وأيضًا أساتذة كليات العلوم بجامعة الأزهر، والجامعات المصرية الحكومية والخاصة، إضافة إلى مشاركة عديد من الخبراء في الوزارات والشركات.

يأتي هذا في إطار النشاط العلمي الكبير الذي تشهده كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة اليوم تلو الآخر بوصفها منارة علمية يقصدها القاصي والداني؛ كونها أحد كليات جامعة الأزهر المتميزة الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

كلية العلوم بنات العلوم الحديثة التنمية المستدامة الدكتورة مها غازي شيخ الأزهر

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