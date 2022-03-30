اليوم .. عزاء عهدى صادق بكنيسة مارمرقس

يقام عزاء الفنان الراحل عهدي صادق، اليوم في القاعة الكبيرة بكنيسة مارمرقس كليوباترا بالقاهرة فى تمام السادسة مساءا.

رحل عن عالمنا صباح الاثنين الماضى الفنان عهدى صادق بعد تعرضه لأزمة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى ودخل الرعاية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلى.

بداية عهدى صادق الفنية

ولد عهدى صادق فى 16 نوفمبر لعام 1950 .

وتخرج عهدى صادق من المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ حياته الفنية في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة.

وكانت بداية عهدى صادق من خلال مسرحية “القاهرة في ألف عام” عام 1969 مع سعيد صالح وصبري عبد المنعم وسامي فهمي.

عهدى صادق فى الدراما

وكانت بداياته في الدراما من خلال مسلسلي ” الغربة” مع حسن عابدين وفردوس عبد الحميد، و”بعد الغروب” مع حسن يوسف وصفية العمري وابو بكر عزت وذلك عام 1977.

من أعمال الفنان عهدي صادق الدرامية المتميزة “الشوارع الخلفية، ارابيسك، حلم الجنوبي، رأفت الهجان، الشهد والدموع، زيزينيا، بوابة الحلواني، أم كلثوم، جسر الخطر، الرجل الأخر، فارس بلا جواد، أميرة في عابدين، البيضاء”.. وغيرها.

عهدى صادق فى السينما

ومن أعماله السينمائية “المتوحشة، المغنواتي، مسعود سعيد ليه، المتشردان، المحظوظ، الثعبان، مطلوب حيا او ميتا، رمضان فوق البركان،الكيف، فيش وتشبيه، كلبشات، اشتباه، الزمن الصعب، اليوم السادس، سكوت هنصور”.. وغيرها.