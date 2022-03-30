عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 390 ألف منتفعة مجانا خلال أسبوعين

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بـ"المجان" لـ 390 ألف و741 منتفعة، من خلال الحملة التنشيطية "حقك تنظمي"، والتي تم تنفيذها بـ 12 محافظة، خلال الفترة من يوم 6 وحتى يوم 17 من شهر مارس الجاري.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تم تنفيذها من خلال 160 عيادة متنقلة و2119 عيادة ثابتة بـ 856 موقعًا، وذلك بمحافظات القاهرة، ودمياط، والغربية، والشرقية، والقليوبية، ومطروح، وبورسعيد، والإسماعيلية، والمنوفية، والبحيرة، والبحر الأحمر، والسويس، لافتًا إلى تغطية 561 قرية من قرى «حياة كريمة» بالمحافظات الإثنى عشر.

وأضاف «عبدالغفار» أن عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، بلغ 302 ألف و414 سيدة، كما تم تقديم خدمات السونار لـ33 ألف و795 سيدة، مؤكداً توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة "بالمجان" لرفع معدلات استخدام الوسائل بمختلف أنواعها.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى عقد عدة ندوات بمشاركة مسئولي الإعلام والرائدات الريفيات داخل الوحدات الصحية وبالعيادات المتنقلة في القرى المستهدفة مع مراعاة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الندوات تضمنت عدة موضوعات أهمها ترسيخ مفهوم تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، ومخاطر الحمل المتكرر والمتقارب، وفوائد المباعدة بين الولادات، بجانب تصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد على الشائعات.

وتابع «عباس» أن وزارة الصحة تسعى لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة من خلال إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة والتي تنتجها المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، وذلك إيماناً بأهمية تمكين المرأة، ورفع الدخل الاقتصادي للأسر المصرية .

وأكد «عباس» استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، وتصحيح الشائعات، وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.

الصحة الإنجابية التنشيطية مارس المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

ميدو: ما حدث من مصطفى غربال فضيحة

تراجع وتحذير.. سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم 30 مارس 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-3-2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

هاني الناظر يطالب اتحاد الكرة بتقديم شكوى عاجلة لإعادة مباراة مصر والسنغال

مقتل العديد من المدنيين في قصف أوكراني لمدينتي دونيتسك وجورلوفكا

تغير بأغلب البنوك.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 30 مارس 2022

تعديل مواعيد عمل النقل العام في القاهرة خلال شهر رمضان.. تفاصيل

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه..عقوبات رادعة تواجه المتهمين بـ نشر أخبار كاذبة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-3-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

فيديو

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ