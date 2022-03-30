قاد تونس للمونديال.. أبرز أرقام عيسى العيدوني أمام مالي

تأهل منتخب تونس بقيادة جمال القادري للمرة السادسة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

وتعادل نسور قرطاج على ملعبه سلبيا مع منتخب مالي في لقاء الإياب بعدما حقق فوزا في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

من جانبه قال مكرم الحزقي خبير التحليل التونسي أن المباراة الحاسمة لنسور قرطاج المؤهلة الى كأس العالم قطر2022 أكثر من مرة في غياب الياس السخيري المصاب قلت وأكدت وواثق بكل تأكيد والجواب يكون على الميدان.

أضاف: المنتخب التونسي اليوم أصبح عنده 4 لاعبين قادرين على مواجهة المنتخبات المنافسة ابرزهم لاعب الوسط الرائع عيسى العيدوني خلال 180 دقيقة.

تابع : عيسي العيدوني شارك في 17 مباراة دولية في مواجهة نجوم أكد انه نجم كذلك وخلال مباراتى مالي كان الأفضل وبدون منازع ولا منافس كذلك.

استطرد: عيسي العيدوني أمس لولاه تونس وارد جدا كانت تخسر المباراة أمام نظيره منتخب مالي.

أكمل: عيسى العيدوني أداءه الفني والتكتيكي والبدني والذهني كان عاليا واستحق إمتياز في القيام بالأدوار الدفاعية فضلا عن قراءة مسار الكرة واضح من خلال تمركزه

توقع التمريرات وتواجده في أكثر من وضعية يؤكد هذا قوة بالافتكاك يفتك ويقطع عدد كبير من الكرات في المباراة وسرعة بالتغطية وحماية عمق الدفاع.

أتم : عيسى العيدوني يعرف يحتفظ ويلعب بالكرة في ساقيه ومتميز في التمرير بكل أنواعه هذه خاصية تفرق كثيرا إلى جانب جودة بالبناء والخروج بالكرة من الخلف

كرة نظيفة يخرجها وقدرة عالية على اللعب تحت الضغط.

وقال أيضا: عيسى العيدوني الموسم الحالي 2021. 2022 شارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم ومستواه متميز رفقة نادي فيرينكفاروس المجري حيث خاض 34 مباراة منهم 4 مباريات مؤهلة لدوري الأبطالCL.



واختتم حديثه قائلا: عيسى العيدوني سحل بقميص فريقه المجري 4 أهداف ويعتبر لاعب يستحق فريق أفضل في بطولة أوروبية أفضل.