فيديو جراف .. ضوابط تسجيل طالبة القيد بقانون مزاولة مهنة التوليد

وضع قانون مزاولة مهنة التوليد، الصادر بالقانون رقم ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ وفقا لتعديلاته الجديدة لعام ١٩٨١، ضوابط و اشتراطات بشأن الحصول على طلب القيد بالسجلات التي تقدم للوزارة، وآليات حول تغيير محل الإقامة .

شطب الأسم

و على كل مرخص لها أو لهن بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه، كل تغيير دائم بمحل اقامتها فى مدى شهر من تاريخ هذا التغيير، وعلى كل قابلة أن تبلغ هذا التغيير فى نفس المدة سالفة الذكر مكتب الصحة الذى تقيم فى دائرته.

فإذا لم تقم صاحبة الشأن بذلك كان لوزارة الصحة العمومية أو مكتب الصحة بحسب الأحوال، الحق فى شطب اسمها من السجل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بخطاب موصى عليه بآخر عنوان معروف لديها تنبهها فيه الى وجوب الإبلاغ عن التغيير فى عنوانها.

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