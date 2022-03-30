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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفارة المصرية في ليبرفيل تنظم حفل استقبال على شرف المتدربين الجابونيين بمصر

السفارة المصرية في
السفارة المصرية في الجابون تُقيم حفل استقبال للكوادر الجابون

نظمت السفارة المصرية في العاصمة الجابونية ليبرفيل، حفل استقبال على شرف المتدربين الجابونيين الذين درسوا في مصر، والذين استفادوا من الدورات التدريبية التي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خلال السنوات الماضية.

 وحضر الحفل 50 متدربًا من مختلف الوزارات والجهات الحكومية الجابونية.

وألقى السفير سيف قنديل، سفير مصر في ليبرفيل، كلمة خلال الحفل أكد فيها أن التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية الأفريقية، وخاصة الشباب، تمثل أحد أهم أولويات الحكومة المصرية  في التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقية. 

كما استعرض أنشطة التعاون بين البلديّن، خاصة في مجاليّ التدريب والتعليم وغيرها من المجالات محل التعاون المشترك.

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