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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نجوم التريند.. غضب طليقة أحمد الفيشاوي..وتامر حبيب يدافع عن تقبيل الفنانات..فيديو

غضب طليقة الفيشاوي
غضب طليقة الفيشاوي بسبب صورهما .. وتامرحبيب يدافع عن قبلاته

علقت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على تدوال البعض صور قبلاتهما  أثناء الزواج، عبر صفحتها على موقع “إنستجرام”. 

وقالت ندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي : “ دلوقت منطقة أعراض ..والحياة دي خلصت وراحت.. وأنا ست مشيت بأدبي واحترامي.. ملوش لزوم أخبار زي دي بعد شهور من الانفصال.. مش كل شوية حد هيضايقني بحاجه زي دي... انا بتضايق وبحس اني كأني مخدتش قرار ان الناس تنساني.. وكأني معملتش حاجه ولا حاولت جاهده اني امشي واختار الراحه... ولو مش هاممكوا انا.. الرجاء المحافظه علي اللي حواليا وان فيه شخص او ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لانه فات وانا قفلت عليه وبدأت حياه وصفحه جديده وحب وراحه كنت بتمناها .. إلخ 

على صعيد اخر رد السيناريست تامر حبيب على الانتقادات التي وجهت له خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تقبيل الفنانات والرقص وارتدائه حلق.

وقال تامر حبيب، خلال وجوده ضيفا في برنامج "بودكاست بالبجامة" مع الإعلامي شريف نور الدين: "أنا لم أسلم من الانتقادات لتقبيلي الفنانات، حتى في عزاء والدتي وقالوا دول بيبوسوا بعض ويجهرون بالمعصية، معصية إيه، لما حد يواسي صديقه ويبوسه أو يحضنه تبقى معصية؟.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

ندى الكامل احمد الفيشاوي تامر حبيب طليقه الفنان أحمد الفيشاوي

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