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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"معرض مدينتي للصور الفوتوغرافية".. مبادرة فنية من السكان لتوثيق معالم المدينة

مبادرة فنية لتوثيق
مبادرة فنية لتوثيق معالم مدينتي

أطلق عدد من سكان "مدينتي" مبادرة فنية لتوثيق أهم وأجمل المعالم في المدينة عبر عدسات الكاميرات التي جسدت نماذج فنية تعكس روعة وتميز التصميمات لعدد من المناطق داخل "مدينتي" وتبرز جمال الطبيعة والمسطحات الخضراء الشاسعة التي تتميز بها المدينة. 

مبادرة فنية لتوثيق معالم مدينتي 

وتبنت مجموعة طلعت مصطفى المبادرة من خلال المساهمة مع عدد من سكان المدينة في تنظيم معرض فني بنادي مدينتي يضم مجموعة من أروع الصور الفوتوغرافية تحت عنوان "مدينتي في عيون سكانها"، حيث ضم المعرض عشرات الصور الفوتوغرافية لمختلف معالم المدينة، من بينها مخرات السيول، البوابة الرئيسية ذات الطابع المعماري المميز، ومسجد مدينتي الرئيسي الذي يعكس ملمحا مهما للفن الإسلامي.

مبادرة فنية لتوثيق معالم مدينتي 

وشارك في المعرض عدد من الفنانين المحترفين المقيمين في المدينة، من بينهم الفنان حسام عباس الحائز على العديد من الجوائز في مسابقات التصوير المحلية والدولية ، من بينها جائزة مجلة "ناشيونال جيوجرافيك". كما شاركت الفنانة فاطمة شفيق البغدادي، التي ذاعت شهرتها في مدينتي من خلال التقاط الصور الرائعة للمدينة ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونالت العديد من الجوائز الدولية في التصوير ، أبرزها جائزة من Diaporama ، واحد من أكبر جروبات التصوير في أوروبا ويضم فنانين من جميع أنحاء العالم .

مبادرة فنية لتوثيق معالم مدينتي 

وافتتح المعرض المهندس وائل الديب، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي، وزياد الشاذلي، مدير عام إدارة علاقات عملاء المشروعات، وأيمن وهدان، رئيس جهاز المدينة. 

وأبدي المهندس وائل الديب سعادته بالفكرة والصور المعروضة، و دعا إلى تكرار التجربة بشكل دوري في باقي مشروعات المجموعة. 

وحضر المعرض عدد من الشخصيات العامة، منهم الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأسبق .

مبادرة فنية لتوثيق معالم مدينتي 
مبادرة فنية لتوثيق معالم مدينتي 
مبادرة فنية لتوثيق معالم مدينتي 
مدينتي مجموعة طلعت مصطفى التصميمات معرض فني الصور الفوتوغرافية وزير الاثار

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