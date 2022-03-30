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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود.. دنيا بطمة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورًا جديدة لها بإطلالة ناعمة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت دنيا بطمة في الصورة بإطلالة مميزة مرتدية فستان باللون الأسود، مستعرضة رشاقتها.

إطلالة ناعمة.. دنيا بطمة تستعرض جمالها من داخل السيارة.. شاهد

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البنى وهو ما تناسب مع إطلالتها. 


وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

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