عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تطلق قريبا حاسبا لوحيا بمواصفات ممتازة وسعر منافس

حاسب ريلمي اللوحي
حاسب ريلمي اللوحي Realme Pad Mini

تخطط شركة ريلمي Realme، لإطلاق حاسبا لوحيا جديدا خلال الأسابيع المقبلة، والذي صمم ليكون منافسا قويا لأجهزة سامسونج وهواوي من نفس الفئة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حددت شركة ريلمي موعد إطلاق حاسبها اللوحي الجديد Realme Pad Mini، في الرابع من أبريل القادم، حيث من المقرر أن يصل الجهاز اللوحي إلى الفلبين كأول أسواقه.

 

ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme C31 بإمكانات جيدة وسعر 2000 جنيه

سعر ومواصفات Narzo 50A Prime.. ريلمي تطلق هاتف أندرويد زهيد الثمن

 

ريلمي تطلق قريبا حاسبا لوحيا بمواصفات ممتازة وسعر منافس

وتتوافق المواصفات والميزات مع التسريبات السابقة، حيث سيمتاز حاسب ريلمي اللوحي Realme Pad Mini، ببطارية بسعة 6400 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 18 وات، ومعالج من نوع Unisoc وشاشة LCD أساسية.

وسيأتي حاسب ريلمي Pad Mini بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، تبلغ أبعاده  211.8 × 124.5× 7.6 ملميتر، ويزن 372 جرام، وسيمتاز بشاشة من نوع IPS LCD تبلغ قياسها 8.7 بوصة، وبدقة عرض 800×1340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

حاسب ريلمي اللوحي Realme Pad Mini

وسيعمل حاسب ريلمي اللوحي Realme Pad Mini، بمعالج ثماني النوى من نوع Unisoc، والذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 و4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 و64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وزودت ريلمي حاسبها اللوحي المرتقب Realme Pad Mini، بكاميرا خلفية آحادية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، مع بطارية بسعة 6400 ميلي أمبير تستمر حوالي 8 ساعات من العمل، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12.
 

حاسب ريلمي اللوحي Realme Pad Mini
ريلمي Realme Pad Mini حاسب ريلمي Pad Mini حاسب ريلمي اللوحي Realme

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وديعة السعودية.. تراجع جماعي لـ أسعار الدولار في مصر بكافة البنوك

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

بسبب الكلاب.. السلطات الأمريكية تصدر تحذيرا عاجلا من فيروس جديد مُعدٍ

شطة يكشف العقوبات المنتظرة على السنغال عقب أحداث مباراة مصر

استعدادا لعرضه في رمضان.. طرح برومو مسلسل الاختيار ٣ |شاهد

تفاصيل برنامج رامز جلال وقائمة الضحايا من أهل الفن والرياضة.. خاص بالصور

موضوعات متعلقة

أوبو تطلق أحدث إصدارت Reno7 بشبكات 4G .. سعر ومواصفات

شاومي تغزو الأسواق العالمية بإصدارات مميزة بتقنية 5G.. سعر ومواصفات

تسريبات تكشف تفاصيل جديدة حول هاتف شاومي XIAOMI 12 LITE

جوجل تحظر تطبيقا شهيرا لـ أندرويد من متجرها.. احذفه من هاتفك فورا

ترشيحاتنا

هل ينخفض سعر الدولار والسلع بعد وديعة السعودية لمصر؟.. خطة النواب تجيب

الرئيس السيسي وزيلينسكي يتباحثان هاتفيًا مستجدات الأزمة الأوكرانية

تجاوزت 1340 دولارا.. ارتفاع كبير في أسعار الغاز بـ أوروبا

التنمية المحلية: سوبر ماركت محطات البنزين لا ينطبق عليه مواعيد الغلق |فيديو

مسجلا 113.45 دولار.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت الأمريكي

في مجلس النواب وبحضور النقابة.. وزير الصحة: قرار تكليف الأطباء يصدر قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ