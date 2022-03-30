تخطط شركة ريلمي Realme، لإطلاق حاسبا لوحيا جديدا خلال الأسابيع المقبلة، والذي صمم ليكون منافسا قويا لأجهزة سامسونج وهواوي من نفس الفئة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حددت شركة ريلمي موعد إطلاق حاسبها اللوحي الجديد Realme Pad Mini، في الرابع من أبريل القادم، حيث من المقرر أن يصل الجهاز اللوحي إلى الفلبين كأول أسواقه.

ريلمي تطلق قريبا حاسبا لوحيا بمواصفات ممتازة وسعر منافس

وتتوافق المواصفات والميزات مع التسريبات السابقة، حيث سيمتاز حاسب ريلمي اللوحي Realme Pad Mini، ببطارية بسعة 6400 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 18 وات، ومعالج من نوع Unisoc وشاشة LCD أساسية.

وسيأتي حاسب ريلمي Pad Mini بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، تبلغ أبعاده 211.8 × 124.5× 7.6 ملميتر، ويزن 372 جرام، وسيمتاز بشاشة من نوع IPS LCD تبلغ قياسها 8.7 بوصة، وبدقة عرض 800×1340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

حاسب ريلمي اللوحي Realme Pad Mini

وسيعمل حاسب ريلمي اللوحي Realme Pad Mini، بمعالج ثماني النوى من نوع Unisoc، والذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 و4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 و64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وزودت ريلمي حاسبها اللوحي المرتقب Realme Pad Mini، بكاميرا خلفية آحادية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، مع بطارية بسعة 6400 ميلي أمبير تستمر حوالي 8 ساعات من العمل، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12.

