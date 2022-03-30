وزير التموين: تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أسوا من الحرب الباردة وأقل حدة من الحرب العالمية.. ونواب: التضخم سببه الأزمات الخارجية ويضع أعباء على الدولة

وزير التموين للنواب:

العقوبات على التحويلات البنكية شلت جزء كبير من العالم

لو انتهت الازمة الروسية الاوكرانية اليوم نحتاج عام و نصف على الاقل لاستيعابها

الاحتياطي الاستراتيجي مكننا من استيعاب الصدمات الطارئة التي واجهتنا

تعاون وثيق مع مباحث التموين و جهاز حماية للمستهلك والجهات الرقابية لمنع اي ممارسات تجارية غير قانونية

شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة طمأنة المواطن المصرى بشأن توفر القمح، و قال: "لدينا مصادر للقمح من أكثر من بلد سواء فرنسا أو رومانيا أو أمريكا وغيرها، والهند بدأت تدخل على الخط، أطمئنكم هناك تأكيدات بين مصادر الإنتاج والحكومة المصرية ونستهدف أن نصل لاتفاقات ثنائية تجعلنا قادرين على أن نؤمن توريد القمح".

وأوضح المصيلحي: "حفاظنا على الاحتياطيات الاستراتيجية يجعلنا قادرين على امتصاص الصدمة الأولى للأزمات الطارئة، عندنا 2 أو ثلاثة أشهر احتياطى من القمح، تأمين جيد جداً، وأخذنا من رومانيا خلال السنة الجارية أكثر، هى وروسيا وأوكرانيا، ما نأخذه من روسيا وأوكرانيا أكثر من 45%، بالتالى أطمئنكم في القمح، وجود الاحتياطيات يجعل هناك استقرار في قدرة الدولة فى الإمداد والتموين".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف وزير التموين: "المواطن يهمه رقم واحد توفر السلع، لا يوجد لدينا نقص في أى سلعة، وقمنا بالدفع بكميات غير مسبوقة بكافة السلع، وتوجد وفرة كبيرة، وحتى هذه اللحظة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تم إقامة معارض أهلا رمضان بأسعار تم تحديدها قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، وتم الاتفاق على استمرار هذه الأسعار طول شهر رمضان، والمستهدف 5.5 مليون طن قمح محلي يتم توريده لصالح التموين، وسيكون لدينا احتياطي من القمح يكفي حتي نوفمبر 2022، ونقدر نوصل ليناير أو فبراير 2023".

وقال : "السكر عندنا اكتفاء حوالى 87%، وكنا محتاجين حوالى 300 أو 400 ألف طن، استوردنا قبل الأزمة 200، و ال 200 طن الأخرى هنوفرها، والسعر 10 أو 10,5 جنيه، والزيت متوفر منه ما يكفى 5,3 شهر كفاية، واللحوم الحية عندنا تعاقد مع الشقيقة السودان وزاد الإنتاج والتوريد، وكذلك الدواجن، والفول 80% منه فى القطاع الخاص وتوجد كمية أكثر من احتياجنا ومع ذلك تم صدور قرار منع تصدير الفول والعدس وسلع أخرى لمدة مؤقتة، وكافة السلع يستمر ضخها بمعدلات تجعل هناك استقرار في السوق والأسعار".

وقال وزير التموين: "للأسف جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية وهى أصعب من الحرب الباردة وأقل إلى حد ما من الحرب العالمية، ولأول مرة يحدث التأثير المباشر على التحويلات العالمية، والمشكلة حاليا ليست مشكلة سلعة ولكن مشكلة زمن ووقت التوريد، وحركة الشراء والبيع محدودة، الكل متوجس، إذا انتهت الأزمة غدا، تأثير ما حدث يحتاج سنة ونصف لاستيعابه".

وشرح وزير التموين إجراءات ضبط الأسواق، قائلا: "هناك مجهود مكثفة وتعاون وثيق بين الرقابة التموينية وحماية المستهلك والجهات الرقابية فى منع أى ممارسات احتكارية، والتصدى لعملية حبس وتخزين السلع، هناك ممارسات غير منضبطة، ويتم تكثيف الحملات المشتركة، واستهداف مناطق بعينها والتقارير جاءت بأن هناك نتيجة إيجابية وسنزود الحملات، خاصة في الأزمات".

وأشار المصيلحى، إلى ملف عدم انتظام سعر العيش الحر، ، وقال: "عشان القمح حر، مع الأزمة القطاع الخاص معرفش يجيب وبدأت ممارسات غير سليمة، ويشتغلوا على السعر مع إنه مستورده بسعر عادى، وأنا قولت إننى لست مع التسعير الإجباري فى التوقيتات العادية، لكن فى وقت الأزمات ممكن نستخدم إجراءات لضبط السوق، أنا بائع قمح، قعدنا معاهم، ومن بكرة الصبح هتلاقوا انضباط أكثر، وحددنا سعر الدقيق وسعر رغيف العيش الحر ورغيف الفينو الحر، بحط أيدى مع المرخص وبقول لغير المرخص تعالى قنن إجراءتك ورخص".

وأوضح: أخذنا فى اعتبارنا منع تصدير بعض السلع أو تسعير بعض السلع بصفة مؤقتة، مع الرقابة نستطيع أن نهدئ التأثير الضار لبعض الذين يستغلون الأوضاع، ومباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك، عقدنا اجتماع مع رؤسائهم وعملنا لجان مشتركة للتحرك مع بعضهم البعض، قد تكون القوة الموجودة غير كافية للسيطرة علي كل الأسواق والمخالفات بسبب الأعداد، والمواطن جزء من الحالة، وتأتى لنا شكاوى 80% منها صحيحة، وأتمنى يستمر التعاون".

وأضاف وزير التموين: "لو رجعنا 3 أسابيع كانت هناك عشوائية وحاليا هناك هدوء كبير، ناس مستخدمة الدقيق كان يتباع ب12 ألف نزل 11 ألف نزل 10200، ونزل 9000 وأنا منزله ب8600، ومفيش مخلوق هيقدر ينزله بأكثر من كدا، لا يمكن أقدر أغطى كل المنظومة فى نفس الوقت، هتشتغل المخابز من بكرة، ابتدينا في القاهرة والجيزة والقليوبية، بعد شوية البحيرة ومحافظات أخرى، لابد رقابة على المطحن والمخبز، فهنا بنتكلم عن الإتاحة، وكافة السلع الأساسية متوفرة، وذلك يجعلنا فى مأمن عما يحدث، مع تكثيف الرقابة".

كما أكد د على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية" ما يشهده العالم خلال الازمات القليلة الماضية " كورونا والازمة الروسية الاوكرانية"، لم يشهده العالم من قبل و اضاف " ما حدث انعكس على اسعار السلع و الطاقة ايضا ".

وأضاف مصيلحي " ما حدث من تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية اسوا من الحرب الباردة و اقل حدة من الحرب العالمية والعقوبات على التحويلات البنكية شلت جزء كبير من العالم و زادت من حدة الازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال وزير التموين "سمعنا ارقام غير مسبوقة لأسعار القمح وحركة البيع والشراء اصبحت محدودة بعد الموجة التضخمية وتابع " لو انتهت الحروب الروسية الاوكرانية اليوم التاثير الذي حدث بسببها يحتاج عام و نصف على الاقل لاستيعابه.

وقال المصيلحي " لدينا تنوع في مصادر الحصول على الاقماح والقمح الامريكاني وصل سعره ٤٩٩ مليون دولار مضيفا " عقدنا مباحثات ثنائية مع جميع و نتمني نصل لاتفاقات ثنائية و التوصل لاسعار اكثر عقلانية.

واضاف المصيلحي "الاحتياطي الاستراتيجي مكننا من استيعاب الصدمات الطارئة التي واجهتنا و المحصول الموجود يحقق التأمين الجيد وحصلنا خلال المرحلة السابقة من الاقماح من رومانيا و روسيا و اوكرانيا و غيرها والجميع يعلم ان الشحن عبر البحر الاسود ارخص من غيره

وتابع: "الاحتياطي ساهم في تحقيق الاستقرار في قدرة الدولة على الامداد و تحقيق فروق في الاسعار .

وقال أطمئن المواطن ان السلع متوفرة بشكل يحقق الاستقرار في الاسعار والأسواق وتقوم بمجهود مكثف وتعاون وثيق مع مباحث التموين و جهاز حماية للمستهلك و كافة الجهات الرقابية لمنع اي ممارسات تجارية غير قانونية او احتكار السلع بخلاف الممارسات غير المنضبطة و تكثيف الحملات المشتركة.

وأكمل وزير التموين "الاستهداف في الحملات في ظل الازمات يختلف عن غيره من العصور المستقرة ".