عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعب غير نظيف.. كيف تناولت الصحف العالمية استهداف لاعبي مصر بـ"الليزر" أمام السنغال؟

محمد صلاح وزيزو ومصطفى
محمد صلاح وزيزو ومصطفى محمد

سلطت الصحف العالمية الضوء على ركلة الجزاء التي أهدرها محمد صلاح قائد منتخب مصر، أمام منتخب السنغال في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وودع منتخب مصر تصفيات كأس العالم بعد نهاية مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل (1-1) في المجموع، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للسنغال بنتيجة (3-1).

ونرصد في السطور التالية ما كتبت الصحف عن "طوفان الليزر":

ذا صن

قالت الصحيفة الإنجليزية إنه تم استهداف محمد صلاح والمنتخب المصري بواسطة الليزر خلال مباراتهم الحاسمة ضد السنغال، وخسر "الفراعنة" مكانهم في مونديال قطر بطريقة مفزعة.

وأضافت أن لاعبي منتخب مصر اضطروا إلى التعامل مع مصدر إلهاء كبير خلال المباراة بسبب مشجعي أصحاب الأرض، وتعرض صلاح مع بقية زملائه لأشعة الليزر في أعينهم طوال المباراة.

وأشارت إلى أنه في كل مرة كان ترصد فيها الكاميرات لقطة مقرّبة لأحد لاعبي مصر، كانت هناك أضواء خضراء تومض على وجوههم، كما تسبب التشويش المتعمد للاعبي المنتخب المصري بالليزر في إهدار ثلاث ركلات ترجيح.

ديلي ميل

قالت الصحيفة الإنجليزية إن الليزر الذي سُلط على محمد صلاح أثناء تقدمه لتنفيذ ركلة الجزاء ساهم في مضايقة النجم المصري وكان سبباً في إهداره لركلة الجزاء الأولى لمنتخب بلاده.

وأضافت أن لاعبي منتخب مصر اضطروا لتحمل استهدافهم بعشرات من آشعة الليزر من مشجعي أصحاب الأرض، ووصل الأمر إلى ذروته إلى ركلات الترجيح حين اضطر صلاح لمحاولة التركيز ولم يكن إهداره للركلة الأولى مفاجئًا.

وأشارت إلى منتخب مصر خسر ركلات الترجيح للمرة الثانية على التوالي أمام السنغال بعد الحسرة التي تعرضوا لها في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية في وقت سابق من هذا العام.

 

قالت الصحيفة الأرجنتينية إن استضافة السنغال لمباراة الحسم على أرضه منح الفريق ميزة كبيرة، ليس بسبب دعم الجمهور بالتحديد، ولكن بسبب الأضواء المزعجة لأشعة الليزر التي أطلقها المشجعون السنغاليون على اللاعبين المصريين.

وأضافت أن أضواء الليزر التي كانت تُسلط بشكل متزايد في وجه محمد صلاح ورفاقه أصبحت لا تُطاق، خاصة ضد حارس المرمى محمد الشناوي الذي سبق أن أُلقيت عليه زجاجات مياه في بداية المباراة.

وأشارت إلى أن الجزء الأسوأ كان في ركلات الترجيح، حيث كان هناك وابل من الأضواء ضد جميع اللاعبين المصريين، وتأثروا بشكل واضح بآشعة الليزر.

ميرور

قالت الصحيفة الإنجليزية إنه تم استهداف محمد صلاح بالليزر قبل إهدار ركلة الجزاء الأولى مع وداع منتخب مصر تصفيات المونديال.

وأضافت أن قائد منتخب مصر سدد ركلة الجزاء فوق العارضة بينما كان يواجه وابلا من الليزر من الجمهور السنغالي.

وأشارت إلى أن منتخب الفراعنة خسروا ركلات الترجيح في النهاية أمام السنغال.

منتخب مصر محمد صلاح كأس العالم ديلي ميل كأس العالم 2022 تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

اتحاد الكرة يعلن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

السيسي وزيلينسكي يبحثان هاتفيا تطورات الأزمة الأوكرانية ومستجدات مسار المفاوضات

استعدادا لعرضه في رمضان.. طرح برومو مسلسل الاختيار ٣ |شاهد

100 مليون يحبونك|أحمد موسى لـ محمد صلاح : لن نقبل باعتزالك ..فيديو

ترشيحاتنا

البرهان: متفائلون بشأن قضية سد النهضة ورجاؤنا الوصول إلى اتفاق قريب ..فيديو

أوكرانيا تلجأ إلي الهند لإنهاء الحرب مع روسيا.. تفاصيل

وزير التعليم : اعتمدنا زيادة جديدة بمكافأة الامتحانات لتحقيق "الرضا الوظيفي"

البرهان : نشكر مصر وقيادتها على تقديم الدعم للسودان.. فيديو

بخجل منهم.. راغب علامة : بعض الأصوات الجديدة لا شكل ولا صوت

فيديو جراف .. ضوابط تسجيل طالبة القيد بقانون مزاولة مهنة التوليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ