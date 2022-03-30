شطة يكشف العقوبات المنتظرة على السنغال عقب أحداث مباراة مصر

أكد عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن منتخب السنغال ينتظر توقيع عقوبات ضده بعد مباراة مصر.

وقال شطة في تصريحات خاصة "عقوبات السنغال ستصل لحرمان الجماهير من حضور المباريات وعدم الاكتفاء بغرامة مالية".

وأتم: "غريب جدًا عدم العودة لتقنية الفار في تلك المباراة رغم وجود أكثر من كرة مشكوك بها".

كما تعرَّض محمد صلاح لاعب منتخب مصر لاعتداءات من جانب جماهير السنغال عقب مواجهة المنتخبين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات إياب المباريات الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022.

وأظهرت الكاميرات تركيز جماهير السنغال على توجيه الأشعة بالليزر على محمد صلاح ولاعبي المنتخب لمضايقتهم خلال اللقاء وهو ما ظهر منذ بداية اللقاء.

تصرّف الجماهير السنغالية وجد رد فعل من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي أصدر بيانًا رسميًا، ليعلن من خلاله تقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد الغاني سواء للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".