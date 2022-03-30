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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التنظيم والإدارة: لدينا القدرة على تحقيق طفرة كبيرة في الابتكار والتحول الرقمي

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن مصر لديها القدرة على تحقيق طفرة كبيرة في مجال الابتكار والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، والمنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يوم ٢٩ و ٣٠ مارس.

ووجه الشيخ ،في كلمته خلال جلسة "الحكومة الابتكارية"، الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة على تنظيمها فاعليات القمة، ومهنئا على نجاح القمة ، مؤكدا على أن الابتكار يعني خلق أفكار جديدة واقعية التطبيق، وتقدم قيمة مضافة للمجتمع، أي يكون لها أثر على حياة الناس، وقد يشمل الابتكار الحكومي المنتجات سواء سلع أو خدمات أو العمليات أو التنظيم أو الاتصال أو جميع هذه الأركان.

وأضاف أن مصر لديها العديد من التجارب الابتكارية الناجحة وذلك من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، موضحا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالتعليم وهناك العديد من المبادرات في هذا الشأن، مشيرا في هذا الصدد إلى بنك المعرفة المصري ومحتوياته.

كما تحدث عن التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية والاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية وتدريب الموظفين المنتقلين، لاسيما على برامج التحول الرقمي، وتحدث أيضا عن بوابة الوظائف الحكومية وكذلك مركز تقييم القدرات.

وفي سياق آخر، التقى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز بعدد من المسئولين على هامش القمة، منهم محمد عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي، والدكتورة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات، وجيفري شلاجنهاف الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وفافادير ميسروف المدير التنفيذي لمركز الاختباراتة بأذربيجان.

كما شارك في اجتماع منتدى الإدارة العربية والذي عقد على هامش القمة وضم وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري ورؤساء دواوين وأجهزة الخدمة المدنية العرب.

التنظيم والإدارة التحول الرقمي الابتكار دكتور صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القمة العالمية للحكومات منتدى الإدارة العربية

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