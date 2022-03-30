لإنشاء قرية بالساحل الشمالي.. استثمارات بريطانية جديدة بـ25 مليون جنيه إسترليني

بدأت شركة شادويك البريطانية المحدودة في بناء قرية جديدة بالساحل الشمالي باستثمارات تبلغ 25 مليون جنيه استرليني وذلك في أولى خطواتها فعلية للعمل بالأسواق المصرية.

و تبلغ مساحة المشروع 300 ألف متر مربع وسيتم انشاء المباني على نسبة 20% من الأرض بينما ستكون باقي المساحة مغطاه بالخضرة والأشجار.

ومن المنتظر أن تشهد مصر في الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات الجديدة من قبل شركة شادويك البريطانية المحدودة في عدة مجالات أخري مثل تقديم الاستشارات السيادية والتمويل وتوريد السلع الاستراتيجية بجانب التطوير العقاري.

وقال المهندس شادي أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة شادويك المحدودة إن القرية هي أول استثماراتنا في مصر التي تنعم بحالة من الاستقرار الاقتصادي نتيجة حزم القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية أثناء جائحة كورونا وهو ما جعل عجلة التنمية تستمر في مسارها الصحيح.

وأضاف أبو الفتوح أن الاستثمارات البريطانية الجديدة من شادويك البريطانية المحدودة ستسهم بصورة مباشرة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.