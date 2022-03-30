مسجلا 113.45 دولار.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت الأمريكي

أغلقت عقود خام برنت الأمريكي، مرتفعة بمقدار 3.22 دولار للبرميل الواحد، حيث سجلت 113.45 دولار للبرميل الواحد.

وكان ارتفع سعر خام القياس العالمي "برنت" في التعاملات الآجلة صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 ماري 2022، وذلك بنسبة بلغت نحو 1.23%.

وبلغ سعر برميل برنت 111.59 دولار أمريكي لعقود شهر مايو، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 1.59% لعقود شهر أبريل ما يعادل 105.90 دولار أمريكي للبرميل.

وعلى صعيد آخر، قال “ديفيد مالباس”، رئيس البنك الدولي، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، إن دول الخليج المنتجة للنفط يمكنها أن تقوم بدور حيوي في تهدئة أسعار النفط والغاز في الأشهر المقبلة.

وحثت العديد من الدول المستهلكة مجموعة أوبك+ على زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مع ارتفاع أسعار الخام التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 2008 هذا الشهر عند مستوى 139 دولارا للبرميل، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي أن بي سي عربية”.

وقال مالباس في كلمة ألقاها في القمة العالمية للحكومات في دبي إن العالم يشهد إعادة هيكلة ضخمة في أسواق النفط العالمية، حيث سيكون لمرونة الإمداد لدول مجلس التعاون الخليجي دور حيوي في تهدئة الأسعار في الأشهر المقبلة.

ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.

وأضاف أنه يرى بالفعل أن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للاستثمار بسرعة في هذا المجال والمساعدة في الحد من الأسعار على مستوى القطاع ككل.