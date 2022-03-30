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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أبوظبي التجاري مصر يحصد 4 جوائز عالمية كأفضل بنك جديد والأسرع نموا

صدى البلد

أعلنت مؤسسة "وورلد بزنس أوتلوك"عن حصول بنك أبوظبي التجاري مصر على أربع جوائز مرموقة  "أفضل بنك جديد" و"البنك الأسرع نمواً" وكذلك "البنك الأسرع نمواً في كل من قطاعي التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات". 

ويأتي هذا التتويج بعد عام حافل بالانجازات، الذي يعكس مدى نجاح استراتيجية البنك وكفاءته في تحقيق نمو هائل في زمن قياسي، حيث واصل البنك تحقيق أداء مالي قوي مما دفع البنك للوصول إلى قوائم الأسرع نمواً في مصر على مدار عام 2021 . 

واستطاع أبوظبي التجاري تحقيق زيادة هائلة في نتائج الأعمال، حيث سجل البنك صافي أرباح 710 ملايين جنيه في نهاية العام بنسبة نمو بلغت 45% مقارنة بنهاية 2020. كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 15.1%. 

وسجل إجمالي الأصول ارتفاعًا قدره 41% ليصل إلى 48.4 مليار جنيه بنهاية 2021 بالمقارنة بنفس الفترة، كما نما رصيد القروض والتسهيلات بنسبة 28% وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 41%.

نجح بنك أبوظبي التجاري في اجتذاب عملاء جدد وحقق زيادة قاعدة العملاء بنسبة 15% خلال عام 2021 على مستوى كافة قطاعات الاعمال التي شهدت نمواً هائلاً ومتوازنا في آن واحد. 

وتأتي جائزة الاسرع نمواً في قطاع التجزئة مصرفياً مدفوعة بجهود البنك للتوسع في مجال التجزئة المصرفية عبر تحقيق الريادة في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية والتي تتميز المجموعة الاماراتية بها على المستوى الإقليمي، وبلغت محفظة التجزئة المصرفية للأفراد نحو 7.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ  6.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020 .

وحقق بنك أبوظبى التجارى – مصر زيادة كبيرة فى محفظة قروض الشركات مدفوعة بزيادة النشاط التمويل، حيث بلغت نسبة زيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50% ومحفظة قروض الشركات الكبيرة بنسبة 30% فى نهاية ديسمبر 2021 وبالمقارنة بنهاية ديسمبر2020 وذلك إيماناً بدور البنك فى دعم الشركات والاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تمثل أحد الحلقات الهامة لدفع عجلة النمو والتى تحظى ايضاً باهتمام البنك المركزي المصري، ما ساعد أبوظبي التجاري – مصر على الحصول على جائزة الأسرع نمواً في قطاع الشركات. 

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