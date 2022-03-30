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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شاهد.. فرحة مواطني الجيزة بـ400 ألف شنطة رمضان من جمعية أبو العينين

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مؤسسة أبو العينين الخيرية، على مدار العام، تقدم شنط بها سلع غذائية للمواطنين، وذلك للأسر الأولى بالرعاية.

وكشف أن مؤسسة أبو العينين توزع أكثر من 400 ألف شنطة رمضان، على الأسر بالجيزة، والعجوزة، وأرض اللواء، وفى مناطق مختلفة. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، حريص على تقديم أشياء خدمات كثير للمواطنين.

ولفت إلى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، يقوم بـ أشياء كثيرة، ولا نتحدث عنها.

وأشار أحمد موسى إلى أن شنط رمضان بها سلع كثيرة، ومميزة، وبجودة عالية، وأن المخازن بها كميات كبيرة من المواد سيتم توزيعها على المواطنين، وأن الشنطة وزنها أكثر من 10 كيلو، وكذلك يتم توزيع فانوس رمضان على الأسر.

وكشف أن بعض المواطنين يحصلون على أكثر من شنطة، والنائب أبو العينين لا يتأخر عن المواطنين، وهذه الأشياء من الأمور التى بها أولوية.

وتابع :" النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، يقوم فى المناسبات بعمل مساعدات كثيرة، ويقوم بأعمال خير كثيرة ".

ووجه أحمد موسى رسالة لـ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قائلا: "كفاية دعاء المواطنين لك".

وعرض أحمد موسى تقرير من جمعية ابو العينين، التى تحتوى على سلع عذائية كثيرة، من أجل توزيعها على المواطنين.

وأعرب عدد كبير من المواطنين عن فرحتهم بما يقوم به النائب محمد ابو العينين، وكيل مجلس النواب، وظل السيدات والرجال يتوجهون بالدعاء لـ محمد أبو العينين.

وقالت سيدة خلال التقرير: "جمعية أبو العينين فى جميع المناسبات تشارك الجميع الفرحة، وتوفر السلع الكثيرة بالمجان لعدد كبير من المواطنين".

 

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