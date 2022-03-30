عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفيديو جديد.. ناهد السباعي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة ناهد السباعي، فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات  «إنستجرام».

وظهرت ناهد السباعي  في الفيديو وهي تستعرض رشاقتها بممارسة التمارين الرياضية الشاقة، مما نال اعجاب متابعيها.

 

وعبرت الفنانة ناهد السباعي، عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة على مسلسل منورة بأهلها الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد": سعيدة أن العمل حقق هذا الإقبال الكبير، فنحن من البداية كنا نتوقع النجاح ولكن لم نكن نتخيل انه سيكون بهذا الشكل، حتى ان بعض الناس كانوا يريدون أن يعرض في موسم رمضان رغم أنه 10 حلقات فقط.

وعن العمل مع المخرج يسري نصر الله قالت": العمل معه إضافة كبيرة لمشواري فهو مخرج متمكن من ادواته، واول عمل شاركت به في السينما كان معه، وكل التفاصيل التي شاهدها الجمهور في المسلسل بها من روح يسري وإبداعه".

والتقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة ناهد السباعي على هامش تواجدها بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي انتهت فعالياته منذ أيام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

بـ إعلان من الصحة|مكافحة كورونا: الحصول على الجرعة الثالثة شرط السفر ..فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

معييش فلوس..مني عراقي باكية :"والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء"

ترشيحاتنا

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك ماسنجر في مصر وعدد من الدول

مبروك عطية: تذوق الطعام غير مستحب وفي أغلب الأحيان يفطر

مبروك عطية: السنن في رمضان تعدل الفريضة فيما سواه

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

طرد جنرال روسي في واشنطن من فيلق لكبار الضباط العسكريين

رئيس اتحاد الكرة: صلاح لن يعتزل دوليا.. وحديثه كان عاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ