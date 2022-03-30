ميدو يكشف كواليس الجلسة المنتظرة بين مسؤولي اتحاد الكرة وإنفانتينو

كشف أحمد حسام ميدو عن كواليس الجلسة المنتظرة التي يرتب لها مسؤولو اتحاد الكرة مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن هناك وفد من اتحاد الكرة بقيادة جمال علام وحازم إمام وعامر حسين سيسافر إلى قطر لحضور كونجرس الفيفا.

وأوضح أن مسؤولي اتحاد الكرة قدموا شكوى رسمية ضد ما حدث من تجاوزات في السنغال من الجماهير مؤكداً أنه سيتم توثيق ما حدث بالفيديو والصور.

وأكد أن اتحاد الكرة سيطالب بإعادة المباراة بسبب ما حدث من تجاوزات ضد اللاعبين وهو ما أثر على نتيجة المباراة.