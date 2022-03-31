تقارير إيطالية تعلن إمكانية استبعاد منتخب إيران من كأس العالم قطر 2022

كشفت بعض التقارير الإيطالية عن إمكانية استبعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لمنتخب إيران من كأس العالم قطر ٢٠٢٢ على الرغم من تأهله.

وأبدى الاتحاد الإيراني تخوفه من استبعاده في ظل قرار الاتحاد بمنع حضور السيدات خلال مباراة المنتخب أمام نظيره اللبناني ٢-٠ الثلاثاء الماضي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر.

وكتب مهرداد سيرداشي عضو مجلس إدارة الاتحاد الإيراني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": “نحن نسمع أخبارا مقلقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي. وفي حال توقيع عقوبة فإن المتورطين في الحادث المرير في مدينة مشهد سيكونون هم المسؤولون”.

وأكدت التقارير أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل، عندما بدأت الاحتجاجات من السيدات اللاتي كن يحملن تذاكر ولم يسمح لهن بالدخول لمشاهدة المباراة.

وأشارت شبكة "سبورت ميديا ست" إلى أنه من الصعب استبعاد منتخب تأهل إلى كأس العالم، مثل إيران، إلا في حالة تعليق أو طرد اتحاد كرة القدم الخاص بالبلاد من قبل "فيفا".

وأضافت: إذا تم استبعاد إيران، يختار الاتحاد الدولي المنتخب الأعلى تصنيفًا ممن لم يتأهلوا للبطولة، وفي هذه الحالة سيكون منتخب إيطاليا.

وتابعت: الاتحاد الإيطالي سيضغط بكل تأكيد على منظمي ورعاة البطولة من أجل حدوث الأمر، لكنه يظل أقرب للخيال العلمي.