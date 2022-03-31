سيف زاهر: كيروش مكمل مع منتخب مصر

أعلن الإعلامي سيف زاهر، عن استمرار البرتغالي كارلوس كيروش في منصبه مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

وغرد سيف زاهر عبر حسابه بموقع تويتر “كيروش مكمل مع منتخب مصر”.

ويذكر أن أكد عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي، أن استمرار البرتغالي كارلوس كيروش في منصبه مديرا فنيا للمنتخب الوطني هو قرار غير مدروس بعد الفشل الكبير الذي ألحقه بالفراعنة في بطولتي كأس العرب وأمم أفريقيا وضياع حلم الوصول للمونديال.



وأضاف شطة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المُذاع على فضائية ETC: "لا يوجد احتمال لإعادة مباراة مصر والسنغال، الليزر ممنوع وعليه عقوبات وغرامات لكنها لا تصل مطلقا لإعادة المباراة، والاتحاد الأفريقي يدار من المنازل منذ سنتين لا يوجد موظفين تذهب لمقر الكاف".



وتابع شطة: "كيروش لم يصنع هوية للمنتخب الوطني، ومباراتي السنغال كشفا الوجه الحقيقي لكيروش، والحكم الجزائري غربال لم يكن موفقا وأضاع ربع ساعة طوال المباراة في الحديث مع اللاعبين".



وواصل نجم الكرة المصرية والسودانية السابق: "اختيار وجوه جديدة للمنتخب ليست عبقرية من كيروش، ونجاحه مع إيران وكولومبيا ليس معناه أن ينجح في مصر".