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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أضحك الناس طوال عمره.. قصة بكاء حمادة سلطان في أيامه الأخيرة

حمادة سلطان
حمادة سلطان

تحل اليوم الخميس 31 مارس، ذكرى رحيل المنولوجست الشهير حمادة سلطان، الذي ولد بحي شبرا في  1 أغسطس عام 1941، ورحل عن عالمنا في بمثل هذا اليوم 2015، عن عمر يناهز 74 عامًا.

 

نشأة حمادة سلطان

ولد حمادة سلطان بالقاهرة وتعود جذوره إلى صعيد مصر وتحديدًا فى قرية المحاميد التابعة لمحافظة الأقصر، واسمه بالكامل محمد محمد عبدالغنى يعقوب، وكان آخر ظهور له فى برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس.

ويعد حمادة سلطان من أهم من قدم فن المنولوجست المصرى، ونال شهرة واسعة فى العالم العربى خاصة فى إلقاء النكات وتقليد الفنانين وكان صاحب فقرة أساسية فى الحفلات الفنية خاصة حفلات أضواء المدينة.

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أخر ظهور لـ حمادة سلطان

ظهر الفنان الراحل حمادة سلطان لآخر مرة قبل وفاته فى برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على قناة "سى بى سى"، وخلال اللقاء تحدث "سلطان" عن نشأته فى شبرا وعن اخيه الكابتن مصطفى عبد الغالي لاعب الأهلى السابق والمدير الفني لفريق سيراليون، كما تحدث ايضا عن اعتماده كمطرب فى الاذاعة، وتحدث ايضا عن سبب تسميته بحمادة سلطان.

وتحدث الراحل خلال اللقاء عن اهمال نقابة الموسيقيين والممثلين له، قائلا: "إن النقابة لم تقف بجانبه حتى بعد تعرضه لحادث كبير"، مضيفا أن الفنان اشرف عبد الغفور نقيب الممثلين اكتفى بالاتصال بابنته.

وأكد أنه فى أيامه الأخيرة لم يكن معه الاموال الكافية لشراء علاجه وهو ما أحزنه كثيرا، فالاطباء كتبوا له دواء بـ100 جنيه ودواء اخر بـ1000 جنيه ولم يستطع ان يشترى إلا الدواء الرخيص وهذا ما أخر حالته كثيرا.

وتحدث حمادة سلطان لـ"صاحبة السعادة" والدموع فى عينيه، قائلا: إنه عرض عليه عقد انجليزى من الثمانينات لكنه رفض وفضل العيش فى مصر لحبه للشعب المصرى.

وأضاف أنه اثناء قيامه بعملية القلب المفتوح اتصل أحد معجبيه من أمريكا وعرض عليه المساعدة وأن يسفره إلى أمريكا فى طائرة خاصة ويقوم بعلاجه على نفقته الخاصة لكنه رفض.

 

وفاة حمادة سلطان

توفي المنولوجيست حمادة سلطان توفى صباح الثلاثاء 31 مارس 2015، عن عمر 74 عاما، وتم تشييع جنازته من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم وتم دفنه بمقابر الأسرة فى مقابر الغفير دون حضور فنى.

وكان سلطان يعانى من أمراض السكر والضغط منذ 15 عاما بالإضافة إلى معاناته من نقص فى الصفائح الدموية عقب تعرضه لحادث أدى إلى كسر شديد فى قدمه اليمنى مطلع مارس 2015.

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