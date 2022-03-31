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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لم يجد ثمن حقنة| قصة وفاة حمادة سلطان بسبب الفقر

حمادة سلطان
حمادة سلطان

تحل اليوم الخميس 31 مارس، ذكرى رحيل المنولوجست الشهير حمادة سلطان، الذي ولد بحي شبرا في  1 أغسطس عام 1941، ورحل عن عالمنا في بمثل هذا اليوم 2015، عن عمر يناهز 74 عامًا. 

 

نشأة حمادة سلطان

ولد حمادة سلطان بالقاهرة وتعود جذوره إلى صعيد مصر وتحديدًا فى قرية المحاميد التابعة لمحافظة الأقصر، واسمه بالكامل محمد محمد عبدالغنى يعقوب، وكان آخر ظهور له فى برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس.

ويعد حمادة سلطان من أهم من قدم فن المنولوجست المصرى، ونال شهرة واسعة فى العالم العربى خاصة فى إلقاء النكات وتقليد الفنانين وكان صاحب فقرة أساسية فى الحفلات الفنية خاصة حفلات أضواء المدينة.

 

وفاة حمادة سلطان

توفي المنولوجيست حمادة سلطان توفى صباح الثلاثاء 31 مارس 2015، عن عمر 74 عاما، وتم تشييع جنازته من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم وتم دفنه بمقابر الأسرة فى مقابر الغفير دون حضور فنى.

وكان سلطان يعانى من أمراض السكر والضغط منذ 15 عاما بالإضافة إلى معاناته من نقص فى الصفائح الدموية عقب تعرضه لحادث أدى إلى كسر شديد فى قدمه اليمنى مطلع مارس 2015.
 

سبب وفاة حمادة سلطان

قال أحمد شو، نجل المنولوجيست الراحل حمادة سلطان، إن الفقر هو المتسبب فى وفاة والده، مشيرًا إلى أن "سلطان" كان يحتاج لـ «حقنة» تتكلف 5 آلاف جنيه، موضحًا ان الراحل لم يكن لديه ثمنها.

وأكد ابن حمادة سلطان، فى حديثه لـ برنامج «العاشرة مساء» للإعلامى الراحل وائل الإبراشى - أن نقابة المهن الموسيقية تجاهلت علاج والده ولم تكن تستجيب لطلباته، فيما استجابت الفنانتين إسعاد يونس وفيفي عبده على الفور لنا، وساعدونا فى ثمن علاجه من جلطة في القلب.

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