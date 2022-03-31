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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فترة الانفلات الأمني.. مسلسل ملف سري يعيد أحداث عام 2013 على الشاشة

مسلسل ملف سري
مسلسل ملف سري

يترقب صناع مسلسل ملف سري، عرض أولى حلقات المسلسل مع انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، والذي ينافس فيه 24 مسلسل، عبر مختلف القنوات الفضائية. 

 

برومو مسلسل ملف سري

نشر الفنان هاني سلامة البرومو الرسمي لـ مسلسل ملف سري في رمضان و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وعلق هاني سلامة قائلا:"توكلنا علي الله…البرومو الرسمي لمسلسل ملف سري في رمضان".  

القنوات العارضة لمسلسل ملف سري

مسلسل ملف سري يعرض على عدد من القنوات، هي: مجموعة قنوات dmc ، مجموعة قنوات cbc، مجموعة قنوات الحياة، قناة المحور، القناة الأولي المصرية، وقناة زى ألوان.

وكشف الفنان هاني سلامة، عن القنوات التي ستعرض مسلسله الرمضاني ملف سري ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب هاني سلامة: #ملف_سري في رمضان على#dmc و #cbc #الحياة و#shahidvip و #watchitإن شاء الله نقدم لكم عمل يعجبكم.

أحداث مسلسل ملف سري

كشف المنتج ريمون مقار، تفاصيل مسلسل ملف سري، والذي يتم عرضه في شهر رمضان.

وقال "ريمون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المسلسل يناقش مجموعة قضايا كبيرة خلفها هدف مهم".

وأشار: "أحداث المسلسل تدور في سنة 2013 في قمة الانفلات الأمني الذي كانت تعيشه مصر"، متابعا: "الهدف أن نقول إننا في مكان أفضل بكثير عن الذي كنا نعيشه".

وأوضح: "المسلسل يبين عمليات غسيل الأموال، وغيرها من القضايا التي كانت موجودة في 2013"، مؤكدا: "نقول في المسلسل إننا في مرحلة أفضل ومكانة كويسه".

هاني سلامة - مسلسل ملف سري

شخصيات مسلسل ملف سري

ويظهر هاني سلامة بشخصية قاض يواجه قضية فساد في برومو "ملف سري"، وتربطه علاقة رومانسية مع عائشة بن أحمد، فيما يواجه عدوا قويا ويلعب دوره ماجد المصري.

وتلعب عائشة بن أحمد في مسلسل ملف سري  قصة مريم العائدة من أوروبا، لتخوض صراعات عائلية لم تكن في حساباتها، فيما تقدم دينا  دور امرأة تدعي فريدة، وهي شخصية أرستقراطية وكل همها جمع الأموال. 

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هاني سلامة يشارك متابعيه بصورة من كواليس مسلسل ملف سري

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هاني سلامة يكشف دوره في مسلسل "ملف سري" قبل رمضان 2022

وقالت الفنانة دينا: «اقدم دور إمرأة تدعي فريدة، وهي إمرأة أستقراطية وكل همها جمع الأموال.

وتابعت الفنانة دينا، أن فريدة متزوجة من رجل لا تحبه، وتتعرض لحادث يجعلها مادية أكثر، مستدركة أن المسلسل تدور أحداثه في عام ٢٠١٣، ولا يتعرض للسياسة تماما.

قال الفنان محسن محيي الدين خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، إن مسلسل ملف سري يتحدث عن فترة الفساد ما بعد ثورة 25 يناير، متابعا: اقوم بدور رجل أعمال يشبه "الحرباية".

فيما قالت الفنانة مادلين طبر، إن الفنان هاني سلامة سيؤدي الشق الخاص بالقضاء، وانا سأودي الشق الخاص بالإعلام، مؤكدة انه سيكون لي دور في العمل بانه سأكون صاحب فكر. 

عائشة بن أحمد - مسلسل ملف سري

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

 

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