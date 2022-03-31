لا أستطيع الانتظار لرمضان.. سمية الخشاب ترتدي الحجاب قبل الشهر الكريم

قامت الفنانة سمية الخشاب، بتغيير صورة ملف حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بصورة لها وهي ترتدي الحجاب، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ونشرت سمية الخشاب، تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها بالإنجليزية: «لا استطيع الانتظار لرمضان»، وظن بعض من متابعي الفنانة أنها قررت ارتداء الحجاب بالفعل، ولكن الصورة التي استخدمتها تعود إلى عام 2017.

can't wait for ramadan — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) March 30, 2022

تعليق سمية الخشاب على أزمة طلاقها

من جهة أخرى، فاجأت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها على تويتر بالرد على سؤال أحدهم ؛ عندما سألها عن كيفية تجاوز أزمة طلاقها من الفنان أحمد سعد.

وسألها أحد متابعيها: الفنانة عملت موف أون أزاي، لترد سمية الخشاب : لا الموف أون كان سهل، وكل شوية اكتشف أن ربنا أنقذني، وله حكمة في كل حاجة".

محكمة الإسكندرية تؤيد الحكم

أيدت محكمة استئناف الإسكندرية، الحكم الصادر ضد الفنان أحمد سعد، في قضية نفقة المتعة لطليقته الفنانة سمية الخشاب، وألزمته بدفع مبلغ قيمته 270 ألف جنيه.

وسبق أن ألزمت محكمة الأسرة، الفنان أحمد سعد، بدفع مبلغ 270 ألف جنيه، حيث ألزمته بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع 10 آلاف جنيه، عن كل شهر، وذلك لمدة 24 شهرا؛ ليصبح إجمالي قيمة المتعة، 270 ألف جنيه.

واستأنف الفنان أحمد سعد، في وقت سابق، على حكم المحكمة القاضي بإلزامه بدفع الـ270 ألف جنيه.

فيما طالب عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، بإلزام المدعى عليه، الفنان أحمد سعد، بسداد قيمة المؤخر، الموثق في قسيمة الزواج، وتبلغ قيمته نحو 500 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 270 ألف جنيه للمتعة. بحسب «القاهرة 24».

وحضرت الفنانة سمية الخشاب، في وقت سابق، إحدى جلسات حلف اليمين، حيث طلبت المحكمة حضورها بشخصها، في الجلسة الخاصة بشأن استلامها قيمة نفقة المتعة من عدمه، بعد طعن طليقها أحمد سعد عليها، بالاستئناف.

يشار إلى أن محكمة أسرة سيدي جابر، أصدرت حكمًا لصالح الفنانة سمية الخشاب، يلزم الفنان أحمد سعد، بدفع 500 ألف جنيه قيمة المؤخر، بالإضافة إلى مبلغ قدره 270 ألف جنيه نفقة متعة.