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رياضة

كافو وماتيوس وماجر وأوكوشا يشاركون في سحب قرعة كأس العالم بالدوحة غدا

صدى البلد

يشارك عدد كبير من النجوم في سحب قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 التي ستقام غداً بالعاصمة القطرية الدوحة .

ويُشارك بجانب كارلي لويد، وجيرمين جيناس، وسامانثا جونسون  كل من البرازيلي كافو ونجم الكرة الألمانية الشهير لوثار ماتيوس  في سحب القرعة غداً .

كما يساعد كافو وماتيوس 6 نجوم اخرين هم القطري عادل أحمد مال الله والإيراني علي دائي  وبورا ميلوتينوفيتش (صربيا/المكسيك)، و النيجيري جاي جاي أوكوشا (نيجيريا)، والجزائري رابح ماجر والأسترالي  تيم كاهيل وستجرى القرعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ابتداءً من الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت وسط أوروبا).

وقال كافو الذي يشارك في القرعة النهائية للمرة الثالثة، تماماً كما شارك في ثلاث مباريات نهائية في كأس العالم سنة 1994 و1998 و2002، ورفع من خلالها الكأس مرتين: "رغم أني اعتدت على هذا الأمر، غير أنه يحرك مشاعري كل مرة، فالقرعة تُنبئ باقتراب كأس العالم، الكأس التي لن يتوقف اعتزازي بها. رغم مرور ما يقارب 20 عامًا من كوني آخر لاعب من أمريكا الجنوبية يرفعها، إلا أن الفخر لا يزال يغمرني. إن اللعب في كأس العالم شيء لا مثيل له، عندما يقف أهل بلدك في صعيد واحد لمشاهدة المباراة."

ولا يحتاج المساعدون الآخرون الكثير من التعريف فقد قاد ماتيوس منتخب ألمانيا الغربية للفوز بكأس العالم 1990، وساعد جاي جاي أوكوتشا، لاعب وسط ميدان نيجيريا وصانع ألعابها منتخب بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه سنة 1994 وفاز باللقب الأولمبي بعد ذلك بعامين، بينما سجل تيم كاهيل أول هدف لأستراليا في نهائيات كأس العالم ضد منتخب اليابان سنة 2006، ومثّل منتخب بلاده في بطولات سنة 2010 و2014 و2018. ويعتبر بورا ميلوتينوفيتش المدرب الوحيد الذي تمكّن من المشاركة في خمس نسخ متتالية من كأس العالم مع منتخبات مختلفة: المكسيك (1986)، وكوستاريكا (1990)، والولايات المتحدة الأمريكية (1994)، ونيجيريا (1998)، والصين (2002).

وسيساعد في أول قرعة لكأس العالم في الشرق الأوسط ثلاثة أسماء بارزة من المنطقة، وعلى رأسهم ممثل البلد المضيف المدافع القطري السابق، عادل أحمد مال الله الذي مثل بلده في كأس العالم للشباب عام 1981، عندما فازوا بالميدالية الفضية، كما مثّل قطر في مسابقة كرة القدم الأولمبية سنة 1984.

وقال مال الله: "يسعدني أن أكون مساعداً في القرعة التي ستُقام في موطني، وأنا فخور بقطر. إقامة كأس العالم في منطقتنا هي حلم لكل لاعب ومشجع عربي. سيصنع هذا الجيل التاريخ على أرض الملعب ونحن نتوق شوقاً للترحيب بالعالم هنا في الأشهر القليلة القادمة."

وفي عام 1982، قاد رابح ماجر منتخب الجزائر لتحقيق إحدى أكبر مفاجآت كأس العالم عندما سجل الهدف الأول ضد ألمانيا الغربية ليفوز منتخبه بنتيجة 2-1، في حين كان مهاجم منتخب إيران السابق علي دائي أفضل هداف دولي في التاريخ برصيد 109 أهداف قبل أن يتخطاه كريستيانو رونالدو في سبتمبر 2021.

سيؤازر هؤلاء المساعدين الثمانية فريق لإدارة القرعة يتكوّن من كارلي لويد، بطلة كأس العالم للسيدات مرتين، ومحلل كرة القدم ولاعب إنجلترا السابق جيرمين جيناس، والمقدمة الرياضية البريطانية الجامايكية سامانثا جونسون.

وقالت كارلي لويد: "إنه لشرف عظيم لي أن أختبر أجواء كأس العالم مرة أخرى، وهذه المرة لإدارة قرعة بطولة الرجال. بصفتي مشجعة، كنت أتابع التصفيات عن كثب، وكلاعبة سابقة، أنا على أحر من الجمر لمشاركة المسرح مع أساطير اللعبة."

بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 كارلي لويد لوثار ماتيوس كافو

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