عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1924 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13621 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4427 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1916 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2893 نقطة.
 

ايجى أكس 30 مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشرات البورصة البورصة بورصة المصرية مستهل تعاملات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

إنقلاب أتوبيس مدرسة على محور جوزيف تيتو في القاهرة دون ضحايا.. فيديو وصور

أسعار الدولار اليوم الخميس 31 مارس 2022 فى البنوك المصرية

الجرام يلامس الألف جنيه| أسعار الذهب اليوم الخميس 31-3-2022

الزمالك يقرر التجديد لـ نجوم الفريق ..تفاصيل

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

ترشيحاتنا

تعاون مع صندوق الاستثمار النرويجي لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر بـ9 دول إفريقية

حكم إفطار رمضان لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله

القوي العاملة تطلب موظفين لعضوية اللجان المشرفة على الانتخابات العمالية نظير مكافأة

اليوم 10 مساءً.. قطع المياه ببعض مناطق الجيزة لأعمال الصيانة

“التعاون الدولي”: توقيع 7 اتفاقيات منح مع أمريكا بقيمة 125 مليون دولار

اعلان الحداد في جنين والرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

فيديو

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه "فيديوجراف"

الجمعة.. كويكب ضخم في طريقه لـ الأرض.. فيديوجراف

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ