تراجع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1924 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13621 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4427 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1916 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2893 نقطة.

