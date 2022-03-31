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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 10 موظفين للتحقيق بشبراخيت لتزويغهم من العمل في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

إحالة ١٠ من العاملين بالوحدات الصحية والمصالح الحكومية بشبراخيت للتحقيق 

 

وفي نفس السياق نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة  شبراخيت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكثفة أسفرت عن إحالة ١٠ من العاملين بالوحدات الصحية والجمعيات الزراعية والمدارس بنطاق قرى شبراخيت للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

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