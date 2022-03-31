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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بالتعاون مع التضامن..

صندوق تحيا مصر: قوافل أبواب الخير تستهدف 15 ألف أسرة في سوهاج

صدى البلد

واصل صندوق تحيا مصر، لليوم الثاني عشر على التوالي، تنظيم قوافل حملة أبواب الخير، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية استعدادا لشهر رمضان المعظم.

واستقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قافلة أبواب الخير، صباح اليوم، تمهيدا لبدء عملية توزيع محتويات القافلة على مستحقيها، وأكد على أهمية التعاون بين أجهزة الدولة وصندوق تحيا مصر لرعاية الأسر في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن المشاركة في المشروعات التنموية والخدمية لتحسين جودة حياة المواطنين في هذه المناطق.

ومن جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة أبواب الخير تتضمن 165 طنا من المواد الغذائية الجافة، و5 أطنان من الخضروات، وتستهدف 15 ألف أسرة مستحقة في المحافظة، مشيرا إلى أن القافلة توفر الاحتياجات المعيشية للأسر الأولى بالرعاية المدرجة على قوائم وزارة التضامن الاجتماعي، للتخفيف عن كاهلهم أعباء المعيشة خلال شهر رمضان، وستحصل كل أسرة على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، و500 جرام فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح)، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة أبو هشيمة الخير، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.

وأوضح عبد الفتاح أن حملة أبواب الخير تجسد استراتيجية الصندوق في حشد جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص لمساندة أجهزة الدولة ورعاية الأسر المستحقة بالمناطق الأكثر احتياجا خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أن الحملة تم الاستعداد لها بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فشهد شهر رمضان الماضي تعاونا مثمرا مع الوزارة في مجال توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وتوفير المواد الغذائية وصولا إلى مليون أسرة.

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