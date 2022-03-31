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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الطيران يكرم الأمهات المثاليات والآباء في احتفالية عيد الأم

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني

نظمت اللجنة النقابية بوزارة الطيران المدنى اليوم احتفالية بعيد الأم تم خلالها تكريم عدد من الأمهات المثاليات وكذلك الآباء المثاليين فى لفتة تعبر عن أهمية دور الام والأب فى حياة الأسرة والمجتمع؛ فى ضوء حرص وإهتمام وزارة الطيران المدني على مشاركة العاملين وأسرهم فى كافة المناسبات والأعياد وإيماناً منها بالدور المحورى الذى يقوم به العاملون على المستويين الأسرى والمهنى وفى أجواء مليئة بالحب والتقدير.

 

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتكريم عدد من الامهات المثاليات والآباء المثاليين  بوزارة الطيران المدني بحضور  باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام والسيدة أمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران وسيد عبد الله مستشار شئون الموارد البشرية وأيمن أحمد  مدير مكتب وزير الطيران ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء  ولفيف من قيادات الوزارة.

وفى بداية الاحتفال رحب وزير الطيران بالعاملين وأسرهم معرباً عن سعادته بتواجده وسط زملائه من أسرة قطاع الطيران المدني لمشاركتهم أجواء الفرحة والاحتفال بهذه المناسبة متمنياً تكريم جميع العاملين بقطاع الطيران المدني لإيمانه بالدور الهام الذى تقوم به كل أم وأب فى الحياة الأسرية والمهنية

 كما وجه وزير الطيران تحية إجلال وتقدير لكل أم مصرية داخل وخارج قطاع الطيران لكونها رمزاً للعطاء والتضحية وإنكار الذات والإصرار على تحقيق النجاح معربا عن اعتزازه وفخره بجميع الأمهات والأباء لدورههم العظيم في بناء أسرهم ومجتمعهم ، 

وأكد الوزير أن وزارة الطيران تحظى بالكثير من النماذج المشرفة التى لها الكثير من الإسهامات والنجاحات على المستويين الاجتماعى والمهنى نظرا لما يتحملونه من أعباء ومتاعب كثيرة من أجل الإرتقاء بقطاع الطيران المدنى والنهوض بوطننا الغالى.

ومن جانبه أعرب أيمن خضر رئيس اللجنة النقابية بوزارة الطيران نيابة عن جميع العاملين بوزارة الطيران المدني عن سعادتهم وامتنانهم بهذا التكريم وما لمسوه من تقدير الطيار محمد منار لجهودهم وعطائهم لمنظومة قطاع الطيران فضلاً عن حرصه على رفع المعاناة عنهم ومراعاته للبعد الإنساني والاجتماعي لأبنائه العاملين بالوزارة. 

وفى نهاية الاحتفال قدم العاملون الشكر للوزير  واللجنة النقابية لإهتمامهم بالنواحى الإجتماعية والإنسانية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى.. كما تم إلتقاط صورة تذكارية تجمع وزير الطيران المدني بالعاملين المكرمين الذين أبدو  سعادتهم لما لمسوه من مشاعر الحب والتقدير خلال تكريمهم

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وزارة الطيران المدني وزارة الطيران وزير الطيران الطيران المدني الطيار محمد منار

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