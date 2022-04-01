مرتضى منصور يرد على العضوة صاحبة الشعر الأحمر.. فيديو جراف

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى مذكرة من مدير أمن النادي بقيام إحدى العضوات بمنح دروس خصوصية في النادي، مشيرا إلى أن الزمالك يمنع ذلك، موضحا أنه أحال الأمر للشئون القانونية.

دروس خصوصية

وشدد مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي على أن الأمر ليس قصة شعر أحمر كما تزعم هذه العضوة، ولكن عندما طالبها الأمن بعدم تكرار منح الدروس الخصوصية في النادي قامت بالتطاول عليهم.

وأضاف رئيس الزمالك، أن هذه السيدة جاءت لمكتبه في يوم 18 مارس برفقة أحد الأشخاص وتجاوزت الحدود وبعدها غادرت، ولم يتم إيقافها وظهرت في النادي يوم 24 مارس الحالي وهو ما يدل على عدم إيقافها أو سحب كارنيه العضوية منها.

وعرض مرتضى منصور، فيديوهات لهذه العضوة تظهر تواجدها في النادي في الأيام التالية للواقعة مما يدل على عدم إيقافها.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أنه سيحصل على حقه من هذه السيدة بالقانون بعدما قامت بالتشهير به وبنادي الزمالك.